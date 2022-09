Los amistoso de fecha FIFA dejaron algunos resultado dignos de analizar como la primera victoria de Juan Reynoso con Perú, la supremacía del Brasil de Tite y el buen momento de la Argentina de Scalonia. Sin embargo, para Ricardo Gareca, exentrenador de la selección peruana, estos partidos no han traído una consecuencia favorable.

TE VA A INTERESAR | Pedro García recordó motivo por el que botaron a Bryan Reyna de España [VIDEO]

Luego de no renovar con la selección peruana, Ricardo Gareca no ha estado ni cerca de firmar por otra selección u otro club, ya sea porque no hay ofertas o porque él ha decidido descansar, lo cierto es que su carrera ha tomado un receso que ya superó los 100 días y que se viene prolongando cada vez más.

No es secreto para nadie que uno de los anhelos más grandes de Ricardo Gareca siempre fue dirigir a la selección argentina, incluso es sabido que cuando terminó el proceso de Rusia 2018, el ‘Tigre’ se tomó un mes a la espera de un llamado de la ‘albiceleste’, la cual nunca llegó.

Y en eso radica la mala noticia recibida desde su país. Este martes, el combinado argentino derrotó por 3-0 a Jamaica, en el último amistoso programado antes del Mundial Qatar 2022, y, unas horas después, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA, hizo un anuncio que alegró a todos los hinchas.

“ Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como DT de Argentina hasta el Mundial de 2026 . Seguimos apostando al proyecto integral de selecciones. ¡Hay ‘Scaloneta’ para rato!”, manifestó el directivo en su cuenta de Twitter, con una foto junto al técnico.

Es por eso que las esperanzas de Ricardo Gareca de dirigir a la selección argentina se hacen cada vez más lejanas.

Claudio 'Chiqui' Tapia anunció la renovación de Lionel Scaloni.

Ricardo Gareca vuelve al Perú para debutar con nuevo trabajo

El ‘Tigre’ sorprendió a todos los participantes del congreso organizado por la Asociación de Buenos Empleadores (ABE), quienes pidieron al exseleccionador que pueda plasmar su caso de éxito en la vigésima reunión orientada a la gestión de personas.

“ Cómo transformar un grupo de talentos en un equipo ganador ”, será el tema que desarrollará Ricardo Gareca ante un nutrido auditorio que espera escuchar aquellos pasajes no conocidos que tuvo que superar con la selección peruana para lograr convertirla en un equipo con posibilidades de llegar a Rusia 2018.

Gareca será el invitado de honor en este evento que se desarrollará el 6 y 7 de octubre en el Hotel Westin, donde permanecerá alojado durante una semana, sin embargo no se supo cual será su actividad después de las conferencias ara las que fue convocado.

El evento en donde participará Ricardo Gareca. (Captura)

TE PUEDE INTERESAR