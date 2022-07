Ricardo Gareca se despidió del Perú en una conferencia de prensa en la que dejó claro que la poca seriedad con la que se manejó su renovación y la poca voluntad que sintió de la FPF fue, finalmente, lo que le hizo alejarse de la selección peruana. En ese sentido, el ‘Tigre’ lanzó varios zarpazos a Agustín Lozano.

Con mucha elegancia y, a veces, sin mencionarlo, Ricardo Gareca señaló a Agustín Lozano como el principal responsable, no solo de su continuidad, sino del manejo informal de la Federación Peruana de Fútbol.

Esta es una recopilación de todos los ‘dardos’ de el estratega argentino hacia el presidente de la FPF.

1. No fue invitado

La primera imagen fue elocuente. Gareca la conferencia de prensa junto a su comando técnico y su abogado. Sin embargo, fue significativa la presencia de Juan Carlos Oblitas, Nolberto Solano y Juan Cominges. Agustín Lozano brilló por su ausencia.

2. Ni las gracias

Gareca agradeció a todos, su comando técnico, Juan Carlos Oblitas, Edwin Oviedo, trabajadores, jugadores, hinchas, etc. pero no a Agustín Lozano.

3. Presidente circunstancial

“Estar con el presidente Lozano fue un tema de coincidencia, circunstancial”.

Esta frase, junto a los constantes agradecimientos a Edwin Oviedo, dieron a entender que Lozano llegó a la FPF de pura casualidad. “No tenemos más que expresarnos de una relación normal”, sostuvo.

Ricardo Gareca sobre su relación con Lozano

4. Lozano le mintió

“Había un interés por parte de la selección de que continuemos y también había un interés nuestro. Después, no sé qué pasó que todo se quebró”.

Gareca señaló que no se reunió con Lozano en Argentina porque ya todo estaba acordado en lo deportivo. Todo iba viento en popa, sin embargo, las negociaciones se vinieron abajo al momento de ver las condiciones económicas y contractuales.

5. Su manera de conducir la FPF

“Es una manera de conducir que yo tengo que respetar. Su gestión en la FPF será evaluado por ustedes (periodistas), más de eso no me puedo expresar”.

Gareca también hizo muchas alusiones a la ‘manera de conducir’ la FPF de Agustín Lozano. Queda claro que su renovación también fue un asunto de formas.

6. La filtración de la reducción de 40%

Mario Cupelli: “Ambos contratos anteriores tienen clausula de confidencialidad. Un sector de la prensa dijo que había un 40% de reducción, hubo una falta de confidencialidad que se dio por otro lado”.

El abogado de Gareca da a entender que fue desde el lado de la FPF de donde se habría filtrado la reducción de ingresos para el comando técnico, algo que sería una violación al acuerdo de confidencialidad.

7. Crítica a los enviados de Lozano

Mario Cupelli: “Siempre hablamos con un presidente, no con otras personas. Esta vez no fue así. Nosotros teníamos decisión, quizás la otra parte no la tenía. El comando técnico no participa de ninguna decisión económica”.

Trascendió en varias versiones periodísticas que el entorno de Gareca consideró una falta de respeto que Lozano envíe a negociar al presidente de Grau y de Juan Aurich.

8. A Lozano no le interesa la reestructuración del fútbol peruano

“No sé lo que piensa el presidente de la Federación. Tuvimos una charla pero hoy en día no sé que tendrá en mente, tendrá que contestar él”.

El ‘Tigre’ señaló que antes de viajar a Argentina, Lozano le mostró disposición a seguir trabajando por el fútbol peruano en lo deportivo. No obstante, la oferta final evidenciaba otra cosa.

9. Lozano buscó tercera reunión, pero muy tarde

“Agustín Lozano quiso juntarse conmigo en Buenos Aires, pero yo le comenté que ya no había nada más por hablar. El siguiente paso por conversar era estrictamente contractual”.

Gareca deja todos sus temas contractuales a su abogado, que ya se había reunido con los enviados de Lozano, algo que terminó por cerrar las negociaciones. Cuando Lozano, fiel a su estilo personalista, quiso entrar a tallar (tal vez para quedar como el héroe), ya era muy tarde. ‘El Tigre’ no se prestó al juego.

10. Ojo con la continuidad de Oblitas

“Juan Carlos Oblitas es vital para el crecimiento del fútbol peruano. Tengo una admiración especial hacia él”.

Gareca alerta sobre una posible salida de Oblitas como director deportivo, decisión que está en manos de Lozano.

Bonus Track: La última advertencia de Gareca

“Hoy día la Federación Peruana se manejará como creen conveniente que se maneje. No soy quién para decir si algo está bien o mal. Siempre estuvimos involucrados en un mejoramiento del fútbol peruano” .

El ahora exdirector técnico de la selección peruana nos dice que todo el poder de la FPF queda en manos totalmente de Agustín Lozano.