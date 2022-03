SU ‘BESTIA NEGRA’. Ricardo Gareca no duerme tranquilo y no le faltan razones, pues el ‘Repechaje’ depende de un solo partido, pero lo hará ante un viejo conocido, Guillermo Barros Schelotto, su colega y DT de Paraguay, al que no ha podido derrotar en ningún partido que le toco rivalizar durante su etapa en el fútbol argentino, una racha que lo tiene intranquilo en sus últimos pasoso camino a Qatar 2022.

El ‘Tigre’ suma está nueva preocupación a las que surgieron esta semana como la lesión que descartó a André Carrillo y la luxación en una de las falanges de la mano derecha de Gianluca Lapadula a su llegada de Montevideo.

Guillermo Barros Schelotto con menos edad que Ricardo Gareca lo enfrentó en la Liga Argentina durante los años 2012 y 2013 . En aquella época el ‘Tigre’ era el DT de Vélez Sarsfield y un joven ‘Mellizo’ hacía sus ‘pinitos’ en Lanús. Fueron tres partidazos donde el DT de Perú nunca pudo ganarle, así como lo lee.

‘Mellizo’ le ganó en casa Ricardo Gareca

El primer duelo entre ambos se dio un 19 de agosto del 2012 en Liniers y el sorprendente Lanús del ‘Mellizo’ dio el ‘golpe’ y ganó 2-0 con anotaciones Mauricio Pereyra y Víctor Ayala.

El segundo encuentro entre ambos argentinos sería el 24 de febrero del 2013 y Guillermo Barros Schelotto volvió a darle un dolor de cabeza a Ricardo Gareca y los granates ganaron 1-0 con gol de Silvio Romero.

El 24 de agosto, de ese mismo año, el ‘Tigre’ tuvo la oportunidad de cobrarse la revancha, pero el ‘Mellizo’ le planteó un partido difícil de resolver y tras los noventa minutos el seleccionador nacional solo tuvo que conformarse con el empate sin goles ante Lanús .

Ricardo Gareca tambien sufrió con el ‘Mellizo’ jugador

Pero si como entrenador Guillermo Barros Schelotto le ha dado amarguras, cuando el ‘Mellizo’ era referente de Boca Juniors también fue la pesadilla del ‘Tigre’ cuando hasta el 2007, le marcó goles una gran cantidad de goles a Talleres de Córdoba que era dirigidos por el hoy seleccionador nacional.

“Conozco a Ricardo de años en el fútbol argentino. Tenemos buena relación como colegas. He jugado con Ñol en Boca Juniors. Perú es una selección que ha evolucionado y jugado un Mundial, tiene jugadores en Europa y eso es importante”, dijo Guillermo Barros Schelotto en marzo del 2019 cuando fue la última vez que se encontraron en los Estados Unidos, cuando era entrenador de Los Ángeles Galaxy de la MLS.