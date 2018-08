Ricardo Gareca y su poderoso discurso de 2 minutos sobre la "fuerza" que te motivará hasta el infinito

Ricardo Gareca , técnico de la selección peruana , se presentó en conferencia se prensa tras firmar su contrato por tres años con la bicolor. El 'Tigre' sorprendió con su discurso tras ser consultado sobre las renuncias de los principales directivos de la Federación Peruana de Fútbol.



La situación complicada del presidente de la FPF, Edwin Oviedo, tras conocerse los audios que lo involucran con el juez César Hinostroza, desencadenó la renuncia masiva de los dirigentes que ocupaban cargos claves y de confianza en la estructura de la Federación.



Ricardo Gareca respondió ante la consulta sobre lo mencionado y respondió con una firme elocuencia ante los periodistas. La energía y contundencia de sus palabras le dieron un toque motivacional. Eso sí, también dejó un claro mensaje entre líneas.



"Son cuestiones personales. No sé los motivos pero he recibido mensajes de apoyo de la gente que ha renunciado. Pero que van a seguir apoyando", dijo Ricardo Gareca puntualmente sobre las renuncias de los directivos y luego se mandó con todo.

Aquí el video de Ricardo Gareca y su contundente monólogo:

Aquí las declaraciones de Ricardo Gareca:

"Este es un momento para estar muy fuerte. Para estar al frente de una selección, para estar al frente de un comando técnico y para representar a un país, hay que estar fuerte. En todo aspecto. La cuestión parece ser 'vamos a dejar de lado el cargo y no asumir la responsabilidad'



Hay problemas. ¿En qué lugar no hay problemas? ¿Cuál es el inconveniente de qué existan problemas? ¿Cuál es el problema? ¿No se puede resolver? Nosotros vinimos acá, aparte de estar convencidos de continuar un trabajo, a poner la cara. En los momentos que hay que poner la cara, lo haremos. Si los resultados acompañan o no, daremos la cara. Como lo hicimos siempre.



La selección peruana, los compromisos y las exigencias, no son para débiles. Es para los tipos que soportan todos los problemas y los inconvenientes que vengan. El que está fuerte continua, el que está débil que se vaya.



Nosotros asumimos este reto porque somos personas fuertes. Creemos en nuestras convicciones independientemente si nos va bien o mal, nosotros continuaremos en el cargo. Así nos vaya mal, consideramos y estamos convencidos que a la selección peruana algo le tenemos que dejar. Somos de esa idea. La situación esta complicada, no importa. Siempre hay que dar respuesta"

