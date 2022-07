Ricardo Gareca quien este viernes pisa Buenos Aires con todas las maletas cargada de ilusión con la posibilidad de encontrar una posibilidad en Boca Juniors, hoy recibió una mala noticia y es que según información del programa F90 de ESPN el popular ‘Tigre’ habría sido ‘atrasado’ por otras opciones entre las que se contaría a Martín Palermo.

El seleccionador de Perú viaja este jueves por la noche rumbo a Buenos Aires, junto a su esposa Gladys y también acompañado de su mascota, la popular ‘Almendra’, quien fue su mejor compañía durante la pandemia de COVID-19.

“ Descarto de plano, totalmente a Ricardo Gareca y Gabriel Heinze como posibles técnicos para Boca Juniors, porque no los tiene en carpeta y porque no apuntan en esa dirección, es lo que tengo entendido . Me parece que si comenzamos a mirar posibilidades no me iría tan lejos y miraría el terreno doméstico, mucho más cerca. No tiene el nombre definido ”, comentó

ESPN adelanta chances de Ricardo Gareca en Boca Juniors (Video: ESPN)

‘Cholo’ Sottile dice que Gareca sí estaba en agenda, pero Pelermo adelanta

“Me han dicho que no nos vayamos tan lejos, lo que sí es posible es que sea del entorno de Boca Juniors. El tener pasado en el club o no, es un plus, pero no una condición ”, advirtió el reportero destacado al cuadro xeneize.

En su momento Marcelo ‘Cholo’ Sotile, panelista del programa interrumpió el enlace para aclarar el tema. “ Perdóname, respeto la opinión y probablemente tengas razón, pero en l a información que yo tengo es que Ricardo Gareca sí estuvo en el radar y es del gusto de Boca, un tiempo antes. Hay que ver cómo afecta esto al propio Gareca . Una vez en una nota en radio Mitre, me dijo que no sabía si había cicatrizado su ida de Boca a River ”, comentó.

El exeditor de Diario Olé también puso un tema sobre quien podría adelantar a Ricardo Gareca. “Después hay un nombre que quiero desarrollar y es Martín Palermo. ¿Es momento? Cuando Riquelme pesaba que no tenía muy claro quien debía ser el DT, sabía que tenía que ser alguien que le hubiera dado muchas alegrías a Boca Juniors”, remarcó.

Ricardo Gareca recibe aliento de hinchas antes de viajar

Ricardo Gareca se vio sorprendido cuando antes de abordar una van que lo llevaría con destino al aeropuerto un gran contingente de hinchas lo aguardaba ara despedirlo y reiterarle su deseo de contar con él para las nuevas eliminatorias al Mundial 2026. “ Estoy muy agradecido a la gente por este gesto, muchas gracias ”, dijo escueto el DT a una reportera de Movistar Deportes.