Aunque la mayoría quiere la permanencia del argentino Ricardo Gareca en la selección peruana, ya habría un plan B de la Federación Peruana de Fútbol para remplazar al ‘Tigre’, en caso éste desista de seguir al mando de la ‘blanquirroja’. Se trataría del argentino Sebastián Beccacece, según el conductor de Teledeportes, Omar Ruíz de Somocurcio,

Ruíz de Somocurcio manifestó que hay un plan B en caso que finalmente Ricardo Gareca desista de continuar en el banquillo de la selección.

“Una persona entendida me informó que existe un plan B de un técnico que pasó por el Perú, no como técnico, y no me parece una mala opción si Gareca dice ya no. Hay un nombre que va sonando y que me parece que es una buena opción si Ricardo Gareca no acepta seguir en la selección”, manifestó.

El periodista deportivo reconoció que un sector mayoritario de los aficionados quiere que Ricardo Gareca continúe al mando de la selección peruana de fútbol, y que incluso él apostaría por la continuidad del ‘Tigre’.

¿QUIÉN ES EL PLAN B DE LA SELECCIÓN?

Ruiz de Somocurcio reveló que el plan de B la selección peruana sería el argentino Sebastián Beccacece, actual técnico de Defensa y Justicia, quien ya tuvo un paso en nuestro país como asistente de Jorge Sampaoli en Sport Boys, Bolognesi y Sporting Cristal.

El argentino también fue asistente de Sampaoli en la selección de Chile en el Mundial del 2014, así como ganador de la Copa América, además, de trabajar al lado del llamado ‘hombrecito’ en la selección argentina.

