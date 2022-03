El director técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, opinó sobre la situación de Andy Polo, en torno a la denuncia que enfrenta por violencia familiar y su retorno a Universitario de Deportes.

El ahora jugador de la ‘U’ no estuvo incluido en la lista de 29 convocados que afrontarán los partidos de la selección ante Uruguay y Paraguay, no obstante, su presente fue uno de los temas que el ‘Tigre’ tocó durante la conferencia de prensa.

Gareca se refirió a Polo al momento que opinó sobre los jugadores que, luego de algunas temporadas en el extranjero, volvían al campeonato peruano como es el caso de Polo, Yotún y Benavente.

“De los muchachos que vuelven, ya han atravesado ese proceso (de jugar en el extranjero) y por distintas situaciones tienen que volver, no hay problema, porque ya los conocemos”, inició.

“Lo mismo que Andy (Polo), se fue, estivo en México, Estados Unidos y si él ha perdido continuidad y vemos (bien) la posibilidad de venir a un grande como Universitario. El escenario cambia”, aseguró.

Al ser consultado en específico sobre la denuncia de violencia familiar contra Polo, Gareca manifestó que su opinión anterior abarcaba solo el ámbito futbolístico.

“Lo otro es un tema delicado, no tengo una seguridad de los acontecimientos. Me manifiesto en contra de toda violencia, sobre todo contra las mujeres. No estoy empapado en profundidad de lo que ha sucedido, su seguimiento es estrictamente futbolístico”, sentenció.

La lista de convocados

El director técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, presentó su última lista de convocados que buscarán la clasificación al Mundial Qatar 2022 ante Uruguay y Paraguay. Son 29 los jugadores que intentarán asegurar el cuarto lugar de la tabla de posiciones o el quinto para acceder al repechaje.

Pedro Gallese

José Carvallo

Angelo Campos

Luis Advíncula

Aldo Corzo

Jhilmar Lora

Carlos Zambrano

Miguel Araujo

Christian Ramos

Alexander Callens

Luis Abram

Miguel Trauco

Marcos López

Renato Tapia

Wilder Cartagena

Sergio Peña

Horacio Calcaterra

Josepmir Ballón

Jairo Concha

Yoshimar Yotún

Cristopher Gonzales

André Carrillo

Gabriel Costa

Edison Flores

Christian Cueva

Raziel García

Gianluca Lapadula

Alex Valera

Santiago Ormeño