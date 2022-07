Ricardo Gareca se refirió a las versiones que hablaron de una falta de respeto en las negociaciones con la FPF. Señaló que Lozano le expresó interés en la parte deportiva pero que después hubo un quiebre.

TE VA A INTERESAR | Paolo Guerrero: Médico de Avaí reveló condiciones de su rodilla derecha [VIDEO]

“De temas contractuales no hablo, solo de la parte deportiva. Jamás me sentí defraudado o utilizado, cada momento tiene su particularidad, el hecho de estar con el presidente Lozano, fue un hecho circunstancial. coincidencia”.

“Todo debía continuar de esa manera y continuó de esa manera hasta el último momento, yo tengo por que juzgar, cada uno tiene la manera de conducir (la FPF). En el área deportiva no tuve ningún inconveniente, hablamos de un interés real y concreto. De ahí se tenía que pasar a una parte contractual”

Mario Cupelli, abogado de Gareca, respondió sobre negociaciones

“Los contratos, ambos contratos anteriores tienen clausula de confidencialidad. Lo qque puedo decirle es que hubo una reunión el día 12 donde acudió gente designado por Agustín Lozano. ¿Qué pasó? No fue una cuestión económica, pero hubo condiciones que no nos permitieron firmar.

“La falta de confidencialidad se dio por otro lado, porque un sector de la prensa dijo que había un 40% de quita. En mi caracter de abogado puedo investigar si esa confidencialidad fue violada, pero por pedido del comando técnico no lo voy a hacer. Simplemente no se llegó a un acuerdo por no darse las condiciones contractuales que pretendían modificarse.

Gareca sobre Lozano: “Tiene su forma de conducir que tengo que respetar”

“Con Lozano nos unió un hecho circunstancial, no tengo absolutamente nada que decir sobre el periodo que me tocó con él al frente. Cumplió con todo lo que había que cumplir, viajes y todo eso. No tenemos más que expresarnos de una relación normal. Lo único que puedo decir es que cuando nos tocó incorporarnos a la selección y renovar, lo atendió Edwin Oviedo”, inició.

“Mi relación con Lozano es de sumo respeto, profesional, pero en este caso, todo lo que trasladó en su momento, el interés deportivo que nos expresó en las reuniones previa....es una manera de conducir que yo tengo que respetar”, añadió.

“Su gestión en la FPF será evaluado por ustedes (periodistas), más de eso no me puedo expresar”, manifestó.

Ricardo Gareca sobre su relación con Lozano