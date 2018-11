Ricardo Gareca: ¿Técnico renuncia si Perú es suspendido por la FIFA por Ley Oviedo? Esto dijo

Ricardo Gareca , técnico de la selección peruana , se refirió a la modificatoria de la Ley Oviedo y las consecuencias de una eventual suspensión de la FIFA contra la Federación Peruana. El 'Tigre' dejó en claro su postura y no descartó renunciar a la bicolor.



La modificación de la 'Ley Oviedo' por parte del Congreso de la República ya se produjo en primera instancia y falta su ratificación en segunda votación. Esto preocupa al comando técnico que dirige Ricardo Gareca.



La Federación Peruana de Fútbol ha insistido en repetidas oportunidades que la modificación o derogatoria de la 'Ley Oviedo' podría acarrear una suspensión por parte de la FIFA. Incluso la FIFA ya advirtió hasta en tres oportunidades las acciones a tomar si esto ocurre. La suspensión de Perú es una posibilidad concreta.



"Vamos a ver. Pero no estoy en condiciones de contestar esa pregunta. Está en el abanico de todas las posibilidades de acuerdo a lo que escucho. No tengo una información precisa de algo concreto. Dentro de las posibilidades que hay, a lo mejor no pasa nada, o nos suspenden, o nos suspenden y se levanta la suspensión. Son diferentes escenarios. Algunos dicen no pasa nada, pero a lo mejor sí termina pasando. Nadie tiene un seguridad de lo que resuelva la FIFA", dijo Ricardo Gareca.

Sobre la polémica tras la posible confirmación de la modificatoria de la Ley Oviedo y la percepción de la situación que atraviesa la Federación Peruana de Fútbol, el técnico Gareca aclaró que algunas personas desean que se "vayan todos" en la FPF.

"Corrijo. No dije que nos tenemos que ir todos. Hay muchos que a lo mejor piensan que nos tenemos que ir todos en este panorama. Yo no afirmo que nos tenemos que ir todos. Desearía no irme", aclaró Ricardo Gareca.

