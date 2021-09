Luego del empate 1-1 entre la selección peruana y el representativo de Uruguay, las opciones de la ‘bicolor’ de clasificar a la Copa del Mundo Qatar 2022 se reducen. De eso, es consciente el director técnico Ricardo Gareca, quien expresó su sentir por este resultado en la conferencia de prensa posterior al encuentro jugado en el Estadio Nacional.

“Esperábamos tener un mejor resultado pero nos tocó un fixture complicado, de todas maneras vi evolucionar al equipo hoy, pero creo que el equipo ha mejorado eso me da cierta tranquilidad”, sostuvo el ‘Tigre’.

Gareca intentó ser optimista por lo mostrado por la selección peruana en el partido. “ No estoy preocupado, estoy conforme con el rendimiento de la selección , creo que estamos mejorando”, acotó.

Ricardo Gareca brinda sus impresiones luego del empate 1-1 entre Perú y Uruguay. Video: Movistar Deportes.

“Mi reflexión es que el equipo se está encontrando, el equipo está en condiciones de ir afianzándose a medida que pasen las fechas, lo más importante es que la selección está expectante, en estos momentos lo que más me ocupa es salir de las últimas posiciones, nos hemos mentalizado en eso y a partir de ahí ir encaminándonos. Creo que estamos en condiciones de irnos levantando”, añadió.

Perú vs. Uruguay: Ricardo Gareca felicita a sus jugadores

Gareca reconoció el trabajo de los jugadores peruanos. “A los muchachos los quiero felicitar por la entrega, la actitud. Un partido complicado con un equipo difícil”, remarcó.

“El equipo me gustó, aún estamos tratando de reencontrarnos con nuestro juego, por momentos lo hicimos. pero me voy conforme con la actuación del equipo, me invita a pensar que el equipo está por buen camino”, agregó.

Ricardo Gareca mostró su desazón por no haber podido ganarle a Uruguay. Foto: AFP.