El ahora defensa de Alianza Lima, Carlos Zambrano, dejó un gran recuerdo en el exdirector técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca. Como se recuerda, el ‘Tigre’ tuvo una relación tirante con el ‘León’, primordialmente por el temperamento del zaguero.

TE VA A INTERESAR | Universitario vs Alianza Lima: salen a la venta las entradas, pero aún no se sabe si será transmitido

Zambrano tuvo ausencias en varias convocatorias, la mayoría acreditadas a errores ligados al temperamento del jugador. Un gran ejemplo fue su expulsión ante Brasil en Lima, lo que le costó no ser convocado hasta las últimas fechas de la eliminatoria.

En ese sentido, Gareca se refirió a esa particularidad en la personalidad de Zambrano. En diálogo con ESPN, el estratega argentino comentó que una de las deficiencias en el perfil del peruano es el control de su temperamento.

“ Jugar en Boca se requiere de una inteligencia. El jugador de Boca, aparte de condiciones tiene que ser inteligente porque no está en cualquier lugar. A veces más que las condiciones futbolísticas es la inteligencia. Se necesita tomar decisiones dentro del campo. El jugador de Boca debe evitar que se lo expulse”, señaló.

“Si de pronto entra en un conflicto, debe saber en qué momento parar. Futbolísticamente debe tener una personalidad importante. Para ser jugador de ese nivel, tiene que tener una determinada inteligencia para ser jugador de Boca. Zambrano la tiene, no es que no la tenga, este es un tema que yo he hablado con él cuando era técnico de la selección peruana. Le he remarcado eso, porque él es muy temperamental. Toda la vida ha sido temperamental pero cuando había que frenar, había que frenar”, añadió.

Por otro lado, Gareca habló sobre la propuesta para dirigir a la selección ecuatoriana. “Estamos en tratativas. No puedo decir que está hecho, estamos a un paso de ponernos de acuerdo. Me comunico con el presidente, he hablado con Alfaro y ellos también tienen otras alternativas. Lo veo avanzado, pero no sabría decir si se cierra. Es el único ofrecimiento que tengo”, sentenció.