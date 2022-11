La Selección de Brasil dio cátedra de fútbol este miércoles en su debut en Qatar 2022 ante Serbia, en el estadio Lusail. El héroe no fue la superestrella Neymar ni los ‘jóvenes maravilla’ Vinicius Junior o Rodrygo, ambos del Real Madrid, sino Richarlison, el atacante del Tottenham inglés. El oriundo de Espírito Santo, anotó los dos goles de la victoria ante los balcánicos, uno de ellos una tijera espectaculas, hasta el momento el mejor del mundial. Como casi todos los cracks brasileños, tiene una historia de sufrimiento.

El delantero tuvo una infancia muy dura, llena de privaciones, pobreza, hambre y mucho trabajo. Según él mismo ha contado, vendió helados en las favelas y trabajó en el campo antes de convertirse en un futbolista de élite.

Debutó en 2015 en la Segunda División de Brasil, defendiendo los colores del América MG, uno de los equipos chicos de Belo Horizonte. Un año después lo contrató el tradicional equipo Fluminense, archirrival del Flamengo. Debido a sus buenas actuaciones, en 2017 fue vendido al modesto Watford de la Premier League de Inglaterra. Su crecimiento fue exponencial y todos los domingos deslumbraba con su juego. Por eso, a nadie sorprendió que el Everton de la ciudad de Liverpool lo comprara en 45 millones de euros, la cifra más alta pagada por el club azul en su historia.

INFANCIA POBRE

En una entrevista al diario As de España, afirmó que “mi infancia fue muy pobre. Desde pequeño veía a mis padres trabajando todo el día y todos los meses era difícil tener suficiente dinero para llegar al mínimo. Yo los ayudaba trabajando desde chico vendiendo golosinas, helados o café. También lo hice en el campo”.

Según dijo, vivían en una zona pobre y peligrosa de Nova Venecia, en Espíritu Santo. “Vi muchas cosas malas como drogas, violencia... Fue muy complicado, pero tenía ángeles de la guarda que siempre me llevaron para el camino correcto. De todos modos, muchos amigos de la infancia terminaron en la cárcel, se metieron en el mundo de las drogas e, incluso, algunos murieron”.

Caminar por su barrio era como jugar a la ruleta rusa. En cada esquina había un peligro. Él mismo lo relata así. “Volví de la escuela de fútbol con mis amigos y había una persona que pensaba que yo estaba vendiendo drogas en su área. Me apuntó con la pistola en la cabeza y me amenazó, pero tuve la tranquilidad de explicarle que estaba de camino a mi casa y que no vendía ni consumía drogas. Me quisieron pegar un tiro, pero el fútbol me salvó la vida literalmente. Si bien es más fácil hablar ahora, se trató de algo que marcó mi infancia y me animó a recorrer un camino muy diferente al que terminaron algunos amigos”.

SU ÍDOLO FUE RONALDO

Pese a ser muy bueno con la pelota, fue rechazado por varios clubes. Ninguno lo quería. Eso lo hizo pensar en dejar el fútbol y ponerse a trabajar en cualquier cosa. Pero Dios o el destino tenía otro proyecto con él. viajó a Belo Horizonte para probarse con el América Minas Geráis. Era su última oportunidad. Incluso so acudió con su pasaje de ida. Era el todo o nada. Entonces se puso a jugar lo mejor que podía y se quedó. Ahí empezó a cambiar su vida.

Richarlison creció teniendo como modelo al ‘Fenómeno’ Ronaldo Nazario. “Mi ídolo fue Ronaldo, el Fenónemo. Fue un fuera de serie y merece ese apodo. Tuve el placer de conocerlo y fue una gran emoción. Antes de cada partido hago siempre el mismo ritual en el ómnibus: agarro la tablet y pongo videos con sus goles para ir calentando”.

Es uno de los héroes del fútbol en Brasil especialmente luego de ganar con la ‘canarinha’ la Medalla de Oro de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Es todo un ganador.

