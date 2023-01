Luego de la Copa del Mundo Qatar 2022, los futbolistas que participaron en el torneo han vuelto a sus clubes para jugar sus respectivas ligas. Sin embargo, muchos siguen sufriendo los embates de eliminaciones prematuras, uno de ellos es Richarlison.

Luego de la derrota del Tottenham ante el Arsenal, Richarlison se pronunció en torno a la eliminación de la selección brasileña a manos de Croacia. El extremo manifestó que aún no olvida de ese partido y del dolor que sufrió por la derrota.

“ Fue peor que perder a alguien de tu familia, muy difícil. En mis redes sociales aún expreso un poco mi tristeza, pero hay que seguir adelante, trabajando en mi equipo para que las cosas vayan fluyendo positivamente”, manifestó a la prensa.

Richarlison, quien fue el autor de uno de los mejores goles de la justa mundialista, pidió disculpas a la hinchada de su país por no estar a la altura de lo que se esperaba de ellos.

“Es lo que he dicho, el fútbol a veces es injusto. Creamos, luchamos y conseguimos adelantarnos, pero con un disparo desviado... Ahora, no sé, es extraño. No lo sé. Es como si no te lo pudieras creer. Es ver a mi padre, que está ahí fuera, él también está triste. Vio que luchábamos. A todos los brasileños, me gustaría pedir disculpas a todos los que nos apoyaron”, añadió.

“Ahora tengo que ir a mi habitación a llorar. Me dan ganas de ir a un sitio y no volver nunca más. Soy jugador, pero soy aficionado en el campo. Así que este es un momento difícil. Ahora tenemos que volver a casa. Por desgracia, la Copa no llegó. Creamos grandes expectativas, pero por desgracia fracasamos. No hay mucho de qué hablar”, agregó.

Richarlison e a sensação de ser eliminado do Mundial 2022: “Acho que é pior que perder um membro da família.”



(via @ESPNBrasil) pic.twitter.com/2mdHxndHNB — B24 (@B24PT) January 16, 2023