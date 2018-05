Rinaldo Cruzado anotó un gol ante Palmeiras y salvó a Alianza Lima de un registro negativo que iba a quedar en la historia de la Copa Libertadores.



Tras cinco partidos en la fase de grupos, Alianza Lima era el único equipo que no había anotado un gol. Pero con el tanto vía penal de Cruzado evitó un récord bochornoso a falta de una fecha para completar los partidos de la fase grupos.



No obstante, eso no restó la crudeza de la pésima campaña de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2018. Un solo gol marcado, ocho goles en contra, ni un triunfo y solo un empate (0-0 ante Boca Juniors) Esto le valió la eliminación de la Copa Libertadores y quedarse sin opciones por pelear po un tercer puesto que le de la chance de disputar la segunda fase de la Sudamericana.

Mira el gol de Rinaldo Cruzado en la derrota 3-1 de Alianza Lima ante Palmeiras:

Alianza Lima vs Palmeiras: Gol de Rinaldo Cruzado

Con este resultado, Palmeiras se mantiene como único líder del Grupo 8 con 13 puntos, seguido por el Junior de Barranquilla con 7, Boca Juniors con 6 y Alianza Lima con 1



Palmeiras, con una soberbia campaña que encontró frutos la semana pasada, cuando el Grupo H jugaba la cuarta jornada y ya sumaba 10 puntos de 12 posibles, hoy consolidó su hegemonía al golear a domicilio por 1-3 al Alianza Lima, ya eliminado.



Palmeiras ya se embolsó 13 unidades de 15, y tendrá en la última jornada una brillante oportunidad de sacar en casa la más elevada renta entre los 32 clubes de diez países involucrados en la fase de grupos.

Los goles y resumen del Alianza Lima 1-3 Palmeiras:

Alianza Lima 1-3 Palmeiras: Goles y resumen

