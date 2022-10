River Plate vs. Argentinos Juniors EN VIVO vía ESPN ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 22 de la Liga Profesional este domingo 2 de octubre del 2022 desde las 6:30 p.m. (horario peruano) en el estadio Diego Armando Maradona.

Los ‘Millonarios’ sufrieron otro duro golpe en la temporada. El equipo de Marcelo Gallardo empató 2-2 contra Patronato y luego perdió en los penales por la Copa Argentina. Por si fuera poco, ganó solo uno de los últimos cuatro duelos en el campeonato doméstico y, de esa manera, se aleja de la pelea por el título.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Argentinos Juniors por la Liga Profesional?

Perú – 6:30 p.m.

Ecuador – 6:30 p.m.

Colombia – 6:30 p.m.

México – 6:30 p.m.

Chile – 7:30 p.m.

Venezuela – 7:30 p.m.

Bolivia – 7:30 p.m.

Paraguay – 7:30 p.m.

Argentina – 8:30 p.m.

Uruguay – 8:30 p.m.

Brasil – 8:30 p.m.

España – 1:30 a.m. (3 de octubre)

En medio de aquel escenario, el ‘Muñeco’ Gallardo recupera a hombres claves para asegurar el cupo a la Copa Libertadores: Franco Armani, Paulo Díaz y Nicolás de la Cruz, quienes tuvieron actividad con sus selecciones. Además, Emanuel Mammana se recuperó de una lesión e iría desde el arranque. Solo Santiago Simón no logró ponerse en forma para este choque.

De su lado, Argentinos Juniors también está lejos de la pelea por el título ligero. Entonces, el foco del ‘Bicho’ pasa por sellar la clasificación a un campeonato continental. Por ahora, los colorados van en zona de Copa Sudamericana por su ubicación en la tabla anual. Eso sí, el elenco de Gabriel Milito todavía puede pelear por la Libertadores.

River Plate vs. Argentinos Juniors: canales de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos del Torneo Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido River Plate vs. Argentinos Juniors puedes seguirlo a través de TNT Sports.

¿Dónde ver online el partido River Plate vs. Argentinos Juniors por la Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre River Plate y Argentinos Juniors deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

River Plate vs. Argentinos Juniors: posibles alineaciones del partido

River Plate: Franco Armani; Marcelo Herrera, Paulo Díaz, Jonatan Maidana o Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez, Bruno Zuculini; Juan Fernando Quintero, Nicolás De la Cruz; Pablo Solari y Lucas Beltrán o Miguel Borja.

Argentinos Juniors: Federico Lanzilotta, Kevin Mac Allister, Miguel Torrén, Leonel González; Franco Moyano, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Gastón Verón, Alan Rodríguez, José María Herrera; Gabriel Ávalos.

¿Dónde jugarán River Plate vs. Argentinos Juniors por la Liga Profesional?