Marcó el gol, pero su entrenador no esperaba que fuera el encargado de ejecutarlo. River Plate se enfrentó a Atlético Tucumán en el Estadio Monumental de Núñez por la Copa de la Liga. Si bien el partido terminó en empate, durante el gol de los ‘Millonarios’ se generó una solicitud de Marcelo Gallardo que implicó a Enzo Fernández y Julián Álvarez.

Manuel Capasso cometió una falta sobre Matías Suárez dentro del área, motivo por el cual el árbitro designó un penal a favor de River Plate.

El encargado de ejecutar el penal y marcar el gol fue Fernández, sin embargo, en la transmisión se pudo observar que Marcelo Gallardo no quería que Enzo ejecutara el disparo. El entrenador argentino ordenó que fuer Julián Álvarez el encargado de rematar desde los doce pasos.

“¡Ey! ¡El nueve! ¡Que lo patee el nueve!”, fueron las palabras de Gallardo.

“Cuando tengo dos o tres buenos pateadores dejo que decidan ellos, pero se me ocurrió en el momento que lo patera Julián, pero no me escucharon. Me hubiese gustado que pateara él porque es un jugador que necesita del gol, que nos ofrece otras soluciones cuando no convierte, pero me parecía una buena oportunidad para que se reencuentre con el gol. Lo hizo otro compañero y está bien igual”, sostuvo Marcelo durante la conferencia de prensa.

"¡QUE PATEE JULIÁN!" El pedido de Gallardo en el penal a favor de River, que terminó convirtiendo Enzo Fernández. pic.twitter.com/QDGwpZZAo2 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 25, 2022

River Plate empató por lo mínimo con Atlético Tucumán

El vigente campeón del fútbol argentino, River Plate, sumó el domingo su segundo partido consecutivo sin conocer la derrota tras empatar 1-1 como local ante el colista Atlético Tucumán en la duodécima jornada de la Copa de la Liga Profesional.

Con la igualada ante 70,000 aficionados en el estadio Monumental, River llegó a 23 puntos en la tabla de posiciones de la Zona A y quedó escolta junto con Newell’s Old Boys, a cinco unidades del líder Racing Club.

River abrió el marcador al minuto 47 a través de un penal anotado por Enzo Fernández, mientras que Atlético logró el empate al minuto 58 por intermedio de Ramiro Ruiz Rodríguez tras un error del meta Franco Armani.