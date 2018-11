La Conmebol en coordinación con los presidentes de River Plate y Boca Juniors decidió que la final de la Copa Libertadores se jugará entre el 8 y 9 de diciembre a definirse el lugar de las autoridades de la Confederación Sudamericana de Fútbol .



La Conmebol asegura que la final de la Copa Libertadores no se jugará en Argentina y que se hará cargo del traslado de 40 personas para la delegación de River Plate y Boca Juniors y establecerá las coordinaciones de seguridad en el lugar donde se realice.



"La violencia es una enfermedad que hay que erradicar. Hay que ser apasionados pero nada justifica la violencia. El fútbol no e es para los violentos. La final no se jugará en argentina y se hará el sábado ocho o domingo nueve de diciembre", dijo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.







Anunció de la Conmebol sobre final de Copa Libertadores

Asimismo, se conoció que esta reprogramación de la final de la Copa Libertadores es independientemente de la decisión dela Comisión de Justicia de la Conmebol que atiende le reclamo de Boca Juniors en el pedido de puntos y la descalificación de River Plate.