River Plate vs Boca Juniors: Hincha 'millonario' pidió perdón a 'xeneizes' por actos violentos de sus seguidores

River Plate vs Boca Juniors, la segunda final de la Copa Libertadores en el Monumental de Núñez, se suspendió tras los actos de violencia por parte de los hinchas 'millonarios'.

Pese a los malos seguidores de River Plate que derivaron en la suspensión de la final de la Copa Libertadores, un hincha 'millonario' pidió disculpas a Boca Juniors, sobre todo, porque su hermano es fan del club 'xeneize'.

El seguidor de River Plate se había dado cita en el estadio Monumental para ver la final ante Boca Juniors, pero tras ser suspendido el encuentro salió del recinto y fue interceptado por la prensa.



"Lo único que quiero decirles es que aguante River, soy hincha de River. Pero a los de Boca: perdón, por lo que les pasó hoy, porque nadie se los va a decir. Yo como hincha de River. Mi hermano es de Boca, y a mi hermano lo amo, lo amo como hincha de Boca", dijo el hincha 'millonario'.



El hincha de River Plate también mandó un mensaje para que los seguidores de los equipos de fútbol tengan "un poquito de civilización".



"Aprendamos todos eso. Tener un poquito de civilización. Tengamos civilización. Siendo civilizados, vamos a crecer todos. No importa religión, no importa política, no importa nada. Seamos civilizados, un poquito. Piensa”, finalizó el fan de River Plate.



Este domingo y horas antes del clásico, el presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez salió en conferencia de prensa para precisar que la final River Plate vs Boca Juniors, había vuelto a ser postergada y recién el martes se sabrá la nueva fecha tras una reunión con ambas dirigencias.