River Plate vs Boca Juniors EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Final vuelta de Copa Libertadores en el Bernabéu

River Plate vs Boca Juniors EN VIVO EN DIRECTO. 'Millonarios' y 'Xeneizes' se verán las caras este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu de España por la final vuelta de Copa Libertadores 2018. El partido arrancará a las 2:30 p.m. de Perú (4:30 p.m. de Argentina) por la señal de Fox Sports para toda Latinoamérica.



¿Vas a seguir el River Plate vs Boca Juniors vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



En el duelo de ida, Boca Juniors y River Plate igualaron 2-2 en un partidazo en la Bombonera. Ojo: no hay diferencia de goles. El que gane la vuelta será el vencedor. Habrá tiempos suplementarios y definición por penales si hay empate. Cualquier cosa puede pasar.

HORARIOS EN OTROS PAÍSES



España / 8:30 p.m.

Argentina / 4:30 p.m.

Chile / 4:30 p.m.

Uruguay / 4:30 p.m.

Paraguay / 4:30 p.m.

Venezuela / 3:30 p.m.

Bolivia / 3:30 p.m.

Ecuador / 2:30 p.m.

Colombia / 2:30 p.m.

Perú / 2:30 p.m.

México / 1:30 p.m.

Estados Unidos / 2:30 p.m.



Luego del violento ataque al bus de Boca Juniors por parte de malos hinchas de River Plate, la Conmebol decidió quitarle la sede a los 'Millonarios' y llevar la final de Copa Libertadores 2018 a la ciudad de Madrid en España.



Así, luego de prácticamente dos semanas de incertidumbre y mucha polémica, la Copa Libertadores 2018 por fin tendrá un ganador. River Plate y Boca Juniors saldrán al gramado del Bernabéu por la gloria.

En medio de la espera, Boca Juniors pudo recuperar a una de sus piezas fundamentales. Se trata del volante Cristian Pavón, quien salió lesionado en la ida y estaba descartado para la vuelta en el Monumental de Buenos Aires.



River Plate, por su parte, no podrá contar con Santos Borré por sanción. Mientras que Ignacio Scocco es duda para la final por problemas musculares. Lo esperarán hasta último momento.



Cabe resaltar que la Conmebol decidió que el River Plate vs Boca Juniors en España se jugará con hinchadas de ambos equipos, algo que estaba prohibido en las finales en Argentina.



River Plate vs Boca Juniors: Alineaciones probables



River Plate: Armani, Montiel, Quarta, Maidana, pinola, Casco, Palacios, Ponzio, Pérez, Martínez, Pratto.



Boca Juniors: Andrada, Buffarini, Izquierdoz, Magallán, Olaza, Nandez, Barrios, Pérez, Villa, Pavón, Ábila.