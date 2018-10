River Plate vs. Gremio EN VIVO. El campeón actual de la Copa Libertadores defenderá con garras y dientes su título en Brasil donde hoy recibirá a un golpeado equipo 'millonario' que esta noche no contará con su DT Marcelo Gallardo , suspendido por la Conmebol por reincidir en el ingreso tarde al campo de juego el pasado martes. Los brasileños ganaron en la ida por 1-0 y complicaron las aspiraciones de los argentinos a llegar a una final soñada con un casi clasificado Boca Juniors. El duelo se jugará en el Arena do Grêmio de Porto Alegre desde las 7:45pm. (hora peruana / 9:45pm. hora argentina) y será transmitido por Fox Sports 2. Pero si estás en otro país, en esta nota encontrarás los canales del mundo que tendrán la señal del partidazo!



Lo de Marcelo Gallardo es una constante, ya que ya había sido suspendido por la misma causa en el partido de vuelta contra Racing Club por octavos de final de la Copa Libertadores del presente año. Por lo que en este importante River Plate vs. Gremio , el DT millonario tendrá que verlo desde las gradas del estadio. Su lugar será ocupado por su ayudante técnico, Matías Biscay.

River Plate deberá abonar "una multa de 20.000 dólares y Marcelo Gallardo ha sido suspendido por un partido y recibió una multa de 1.500 dólares".



Para este River Plate vs. Gremio , la mayor incógnita en las filas 'gaúchas' es si podrá contar con su estrella Luan, pero quien sí está confirmado es Everton. Ambos estaban lesionados y no jugaron el partido de ida en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Video: Gol 1 de Gremio

Pero en la zaga también hay una duda: quién será el reemplazante del suspendido por acumulación de amarillas Walter Kannemann. Se rompe así la sólida pareja de centrales que forma con Pedro Geromel. Sin embargo, Paulo Miranda o Bressan son los fuertes candidatos a ocupar el puesto que deja el suspendido jugador en el River Plate vs. Gremio.



River Plate se juagará esta noche un partido donde no solo tiene la presión de millones de hinchas, sino la de un equipo que ansía volver a jugar una final de la Copa Libertadores y más si su máximo rival, Boca Juniors está con pie y medio en el partido definitorio del campeonato.



Varias veces resucitó River Plate cuando todo parecía perdido. Una recuperación muy recordada fue la goleada 3-0 a Cruzeiro en Belo Horizonte tras haber perdido 1-0 en la ida de cuartos de final de Copa Libertadores en 2015.



"Somos un equipo fuerte, que podemos ganar de visitante. Es difícil pero no imposible. No nos queda otra que ganar", aseguró el DT de los 'millonarios', Marcelo Gallardo.

CANALES QUE TRANSMITIRÁN EL RIVER VS. GREMIO





Argentina: FOX Sports 2 Cono Sur

Cono Sur Bolivia: FOX Sports 2 Cono Sur

Brasil: SporTV , FOX Sports 1 Brasil

, Chile: FOX Sports 2 Cono Sur

Colombia: FOX Sports 2 Cono Sur

Costa Rica: Fox Sports 3 Cono Norte, FOX Play Norte

República Dominicana: FOX Play Norte, Fox Sports 3 Cono Norte

Ecuador: FOX Sports 2 Cono Sur

El Salvador: Fox Sports 3 Cono Norte, FOX Play Norte

Francia: RMC Sport 3, RMC Sport en direct

Alemania: sportdigital, DAZN

Guatemala: Fox Sports 3 Cono Norte, FOX Play Norte

Honduras: Fox Sports 3 Cono Norte, FOX Play Norte

Internacional: Fanatiz , Bet365

, Bet365 México: FOX Play Norte, Fox Sports 3 Cono Norte

Nicaragua: FOX Play Norte, Fox Sports 3 Cono Norte

Panamá: FOX Play Norte, Fox Sports 3 Cono Norte

Paraguay: FOX Sports 2 Cono Sur

Perú: FOX Sports 2 Cono Sur

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos: FOX Soccer Match Pass, FOX Deportes

Uruguay: FOX Sports 2 Cono Sur

Venezuela: Fox Sports 3 Cono Norte, FOX Play Norte

Gremio y River igualan en las conquistas históricas de la Copa Libertadores, con tres veces cada uno. Pero en enfrentamientos con equipos argentinos, Gremio lleva ventaja.



El River vs. Gremio se jugará ante 60 mil espectadores, con boletos agotados desde el mismo día que salieron a la venta.

ALINEACIONES RIVER VS. GREMIO





Gremio: Marcelo Grohe - Leonardo Gomes, Pedro Geromel, Paulo Miranda o Bressan, Bruno Cortes - Maicon, Michel o Luan - Everton Ramiro o Cícero - Alisson, Jael. DT: Renato Gaúcho.

River Plate: Franco Armani - Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco - Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios, Juan Quintero o Ignacio Fernández, Gonzalo Martinez - Rafael Santos Borré, Ignacio Scocco o Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Andrés Cunha

ASÍ SE VE EL ARENA DO GREMIO EN GOOGLE MAPS