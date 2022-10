Robert Lewandowski marcó 50 goles en 46 partidos en la temporada pasada en Bayern Múnich. Por esa razón, el futbolista de la selección de Polonia recibió el Trofeo Gerd Müller que lo reconoce como el máximo artillero y mejor atacante.

“Estoy muy feliz de estar aquí. Me siento orgulloso por recibir este premio y no solo por eso, pues también por el nombre. Gerd representó para mí una gran inspiración y siempre lo he dicho”, señaló el atacante.

De la misma manera, el jugador continuó con halagos hacia la leyenda alemana. “Sé que él era un amante del fútbol, muy valiente y con mucha personalidad. Dar las gracias a mis excompañero de Bayern y también a la gente de Barcelona”, mencionó el futbolista quien también dedicó palabras especiales a sus familiares.

La esposa e hija de Gerd Müller fueron las encargadas de entregarle el premio a Robert Lewandowski. Cabe mencionar que la revista France Football, en modo de homenaje, le puso el nombre del exjugador al galardón de mejor delantero.

Robert Lewandowski y sus números en Barcelona

El delantero polaco llegó a Barcelona en esta temporada tras su exitoso paso por Bayern Múnich. Hasta el momento, el jugador ha disputado 13 encuentros entre los que marcó 14 goles y además, lleva tres asistencias.