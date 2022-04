Roberto Martínez y su bronca con Markarián: “No lo dejé entrar al velorio de mi mamá”

Roberto Martínez contó un sinfín de anécdotas en su visita a ‘La Fe de Cuto’, sin embargo, no todo el aguadito fueron historias graciosas. Una de las más serias incluyó una rencilla entre el exjugador de Universitario con el experimentado técnico Sergio Markarián.

Todo ocurrió cuando Martínez era una de las figuras del Universitario de Markarián, en un contexto en el que la madre del futbolista se encontraba luchando contra una penosa enfermedad.

“El partido de dos fechas antes, me sacaron la quinta amarilla en Lima y venía Cerro de Pasco. Markarián me dice: “Tú te has hecho sacar la amarilla para no viajar”. Yo le dije que no y él me hace viajar igual para “acompañar al equipo”, y normal”, inició Martínez.

“El día anterior al viaje, mi mamá (que ya venía padeciendo una enfermedad) la pasó muy mal. Entonces yo le digo a Sergio que mi mamá estaba mal y que si no iba a jugar, prefería no ausentarme dos días. Vinieron los hermanos Narbarte que me amenazaron con multarme. No me importó y no viajé”, añadió.

En ese momento inició el conflicto, ya que Markarián sospechaba que Martínez utilizaba estos argumentos para no jugar en provincia. Lamentablemente, la madre de Roberto falleció cuando este se encontraba con el equipo en Huánuco.

“Después vino Huánuco. Al día siguiente del partido llaman al cuarto donde estaba, contesta el ‘Puma’ (Carranza), era Gisela. “Tu mamá está mal, tienes que venir”, dijo. El vuelo salía recién a la 1:00 p.m. y Gisela me dice que me ha mandado una avioneta”, relató.

“En la avioneta nos vinimos el ‘Pum’, el doctor Alva, Miguel Silva y yo. Lego y l veo a Gisela y su hermana vestidas de negro, ahí me di cuenta (del fallecimiento de su madre)”, agregó.

“No lo dejé entrar al velorio”

El rencor de Martinez lo llevó a no permitir el ingesó del estratega uruguayo en el velorio de su madre.

“En el velorio, cuando fueron, yo no los dejé entrar, ni a Sergio (Markarián) ni a los Narbarte. Lo que me dio cólera es que duden de mí, cuando era un tema de mi mamá. No la vi en sus últimos momentos. De ahí le pedí jugar a mitad de semana y metí un gol”, expresó.

No obstante, el popular ‘Robert’ no quiso que la anécdota no tenga su cuota de humor y es que, según él, la historia pudo haber terminado en una tragedia múltiple, el motivo: dejaron que el ‘Puma’ Carranza sea el que los traslade del Aeropuerto a la clínica.

“Yo estaba tan mal, Gisela venía conmigo y su hermana no sabía manejar, entonces lo hicimos conducir al ‘Puma’. ¿Sabes lo que es que el ‘Puma’ maneje desde el Aeropuerto hasta San Isidro? Ha podido ocurrir una tragedia peor, mi compadre es el único que maneja automático con dos pies. Y nos llevó en mecánico, no sé cómo”, sentenció.

“Un día la policía nos paró y no entendíamos qué había pasado. La policía pensaba que me habían secuestrado. Firme. Es una historia verdadera. Nos íbamos a entrenar con Revelino Carassa, Barrios, Becerra, Huamán y Huevillo, íbamos por El Rímac en el carro de ‘Tato’ Pedraglio y la policía nos intervino con dos carros y sacaron metralletas, nos bajaron del carro y nos tiraron al suelo. Y la policía me dijo que habían recibido información que me estaban secuestrando. Y Barrios le dice a Huamán, qué paltas eres. Jajaja. Que abusivos son”.

