Sporting Cristal se impuso a Unión Comercio (2-0) con goles de Irven Ávila y Horacio Calcaterra. La victoria de los celestes le dio el pase a la final de la Copa Bicentenario, donde enfrentarán a Carlos A. Mannucci. Al término del partido, Roberto Mosquera descartó que el plantel tenga refuerzos con miras al inicio de la Fase 2.

“El Comité me mandó a decir con el director deportivo que no iban a haber refuerzos. No me han dado razones”, dijo el entrenador, quien también descartó saber algo del ecuatoriano Jhon Jairo Sánchez, uno de los nombres que apareció como posibilidad de refuerzo en los últimos días.

Sobre la clasificacional a la final: “Estamos cerca de cumplir un objetivo importante, por lo menos ya pasamos a la final, y creo que es un mérito si nos ponemos a pensar que tenemos 13 partidos en el año y hemos ganado 12, y solo hemos perdido 1. Creo que la campaña es buena, tenemos 27 goles a favor y 8 en contra, hemos construido una buena idea de juego, la gente quiere que esto sea lineal, pero ni la felicidad es lineal”.

Pese al triunfo, Mosquera no se mostró conforme con el rendimiento en cuanto a la ofensiva: “Estuvimos lejos de nuestro juego habitual, que es arrasador, pero no siempre es posible. Cuando tienes chicos de 20 años, la ansiedad juega, porque el nombre de ‘semifinal’ o ‘final’ ya es diferente”.

Sporting Cristal fue el ganador con fechas de anticipación del Grupo B, lo que le dio el derecho de enfrentar a la San Martín (ganaro de Grupo A) en la final de la Fase 1. En el encuentro, los celestes se impusieron por 2-0.

Bajo la dirección técnica de Roberto Mosquera, los bajopontinos son los actuales campeones de la Liga 1. El técnico peruano obtuvo su segundo título de forma consecutiva, el 2019 ganó la final nacional dirigiendo a Binacional.