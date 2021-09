Ver a Roberto Palacios enfrascado en un pleito mediático con los jugadores de la selección peruana: Renato Tapia, Christian Ramos y Pedro Gallese, ha hecho recordar aquella verdadera guerra que entabló con Nolberto Solano, asistente técnico de Ricardo Gareca, a quien quiso agarrar a golpes, años atrás, luego de acusarlo de frustrar su fichaje por el Newcastle United en la Premier League. ¡Conoce la verdadera historia!

El primer encuentro entre ‘Chorri’ y ‘Ñol’ se dio en 1992, cuando el volante de que jugaría al lado de Diego Maradona llegó a La Florida y Roberto Palacios ya era el jugador con más proyección del fútbol peruano. El ′Chorrillano’ había hecho uno de los mejores contratos en el cuadro cervecero y en muchas oportunidades llevó al joven Nolberto Solano en su auto hasta su barrio en la Urbanización Rigel en San Miguel. Luego cada uno tomaría su camino en 1996. Palacios fue fichado por el Puebla y ‘Ñol’ forjaría su historia en Boca Juniors.

Su convivencia en la selección peruana fue el inicio de la discordia entre ellos. Cuando Juan Reynoso se alejó de la ‘Blanquirroja’. El ‘Chorri’ cuestionó el silencio de Nolberto Solano por su excapitán, quien reclamó los premios que había negociado con la FPF. Luego el volante arreglaría su relación con el ‘Cabezón’, al punto que se volvieron ‘compadres’.

Roberto Palacios intentó desmentir enemistad, pero tras su retiro reveló su verdadera relación (Foto: GEC)

Roberto Palacios sobre Solano: “Me echó tierra”

Pero el más grande de los conflictos entre Roberto Palacios y Nolberto Solano se dio mientras el ‘10′ brillaba en el Tecos de México y se enteró que su gran oportunidad de dar el salto al Newcastle había llegado de la mano de Bobby Robson, pero esta operación habría sido frustrada por aquel compañero en Sporting Cristal y con quien compartía vestuario en la ‘Blanquirroja’.

“Yo converse con Juan Reynoso y él me cuenta, mira ha pasado esto: De buena fuente me han dicho que tu pase a Newcastle se cayó por un comentario. Le habían preguntado a Nolberto (Solano) cómo era como persona y él dijo que era problemático...”, contó para el programa ‘Teledeportes’

Roberto Palacios confiesa que quiso golpear a Nolberto Solano (Video: Teledeportes)

“No lo voy a negar, lo enfrenté y se lo dije: Tu por qué hablas de así de mí después de todo lo que yo te he ayudado. Después que vino de Municipal, lo llevaba a su casa lo dejaba manejar mi auto. Antes de la concentración lo llevaba a que vaya a dar su besito... y me echó tierra...”, relató.

Roberto Palacios confesó: “Tuve ganas de ponerle las manos”

“Yo decía: me voy Newcastle, juego con Nolberto, la hacemos linda... Se me cayó totalmente y te juro que hasta tuve ganas de ponerle las manos encima, porque esas cosas no se pueden permitir”, recordó el ‘Chorrillano’ para los micrófonos de Panamericana.

Pero esta supuesta revelación que llegó a oídos de Roberto Palacios fue desmentida por el empresario argentino Juan Domingo Pinieri, quien se encargó de llevar a Solano y a otras figuras de Sudamérica a las ‘Urracas’. “He manejado durante ocho años el Newcastle y llegaron jugadores como Clarence Acuña, Christian Bassedas, Lucas Cominelli y Carlos ‘Lobo’ Cordone en el tiempo de Bobby Robson. Nosotros éramos como Managers y jamás preguntaron por Roberto Palacios. Jamás”, dijo el agente a El Comercio.

Después de este impase, el fútbol los volvería a juntar en la selección que dirigió Chemo del Solar. Un gesto volvió a marcar la distancia entre ellos y fue el partido ante Paraguay donde el ‘Chorri’ exhibió la camiseta ‘Te amo Perú’, al anotar gol, mientras que Nolberto Solano, ante la misma situación, mostró una marca de máquinas de afeitar.

LIMA, PERU MARTES 16 DE ABRIL DEL 2019 ENTREVISTA A ROBERTO PALACIOS FOTOS: FRANCISCO NEYRA \ GRUPO EL COMERCIO

Nolberto Solano desmintió al ‘Chorri’

Después de estas polémicas declaraciones, Nolberto Solano dio su versión de los hechos. “Me da lástima esta situación, yo con Roberto (Palacios) lo aclaré, no soy conflictivo y lo puedo mirar a los ojos y decírselo; yo no podía decidir en un equipo quien viene y quien no, porque después llegaron Clarence Acuña y Christian Basedas. ¿Qué hago yo si Roberto no me cree? Yo voy con mi conciencia tranquila, miro para adelante, en el fútbol todos nos conocemos”, aclaró Ñol para RPP en agosto del 2015.

Hoy ambos vuelven a juntarse en la Videna, Solano bajo la tutela de Ricardo Gareca y creciendo profesionalmente con la meta de un día llevar las riendas de la selección peruana, mientras Palacios lo hace bajo la protección de Juan Carlos Oblitas, Director Deportivo de la FPF.

TE PUEDE INTERESAR