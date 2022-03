Esta tarde, el programa de Rodrigo González, Amor y Fuego, presentó un video nunca antes visto de Paolo Guerrero y su sobrino, el seleccionado nacional Sergio Peña. Ambos disfrutan de un momento juntos al interior de lo que sería un restaurante de la capital.

El popular Peluchín estaba en vivo con su programa cuando, de pronto, llegó a su celular unas imágenes del ‘depredador’ y de Sergio Peña, convocado de Ricardo Gareca.

“Esto es un video privado, quienes están ahí: Paolo y Sergio Peña, no puedes mostrarlo, solo describirlo, me siento coaccionado”, dijo Peluchín, quien luego agregó: “¿Por qué no puedo mostrarlo? ¿Están en un restaurante o tienes miedo?, esto no es la casa de nadie”.

En las imágenes se ve a Paolo Guerrero y Sergio Peña compartiendo junto al chino Take y un grupo de señoritas, sorprendiendo la ausencia de Alondra García Miró, novia del capitán.

“Es como un privadito, como un restaurante. Yo no veo a Alondra, ni Valery Revello”, dijeron en el programa que tiene como información que el video sería de enero de este año.

Privadito con Paolo Guerrero... Identifica a las bebecitas!

