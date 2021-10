Rodrigo Vilca llegó al Doncaster Rovers de la League One de Inglaterra con el objetivo de consolidar su carrera, y hasta ahora va obteniendo buenos resultados. El último fin de semana, el volante peruano anotó su primer gol en la victoria del club y este martes volvió a ser protagonista, aunque no pudo celebrar.

Esta vez tuvieron que medir fuerzas en casa ante el Cambridge United, en un partido reprogramado por la fecha 6 de la tercera división inglesa. Las acciones fueron un tanto complicadas para el futbolista nacional, dado que su equipo perdía desde los 7′, luego de un autogol anotado Dan Gardner.

La tranquilidad para Doncaster llegó con la celebración de Ethan Galbraith (68′) para el empate parcial, pero la historia pudo tener un desenlace diferente. En uno de los numerosos ataques que ‘The Rovers’ organizaron, Rodrigo Vilca estuvo cerca de marcar un verdadero golazo.

El exjugador de Deportivo Municipal llegó hasta el área rival, casi a la altura del punto penal, y conectó un centro bombeado con una impresionante volea. La vistosa definición solo necesitó de un poco más de precisión, puesto que el esférico se fue unos centímetros por encima del travesaño.

Todos los jugadores del Doncaster, y los hinchas que llegaron al Keepmoat Stadium, se lamentaron. El marcador finalmente decretó un empate, que no favorece a los intereses del equipo de Rodrigo Vilca: todavía se mantienen en la zona baja de la tabla de posiciones. El volante peruano debe seguir trabajando junto a sus compañeros para mejorar y así escapar del mal momento deportivo.

¿Cómo va Doncaster en la League One de Inglaterra?

Actualmente, Doncaster se encuentra en el puesto 23 de la League One de Inglaterra (penúltimo) con solo 11 puntos y por ahora el equipo descendería a la cuarta división. No obstante, no está tan lejos de la zona de salvación, la cual es ocupada por Shrewsbury (20° con 14 unidades). En la próxima fecha, Rodrigo Vilca y compañía tendrán un duelo directo con Charlton.