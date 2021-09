Con toda la actitud para la temporada 2021-22. FC Barcelona sumó a Luuk de Jong en los últimos minutos del mercado de fichajes. El delantero llegó como una nueva pieza para fortalecer a la plantilla azulgrana y el entrenador neerlandés se animó a destacar las habilidades que tiene su nuevo jugador. Además el DT blaugrana comparó al proveniente de Sevilla con Neymar

“Cuando hay un centro, Luuk es más peligroso que Neymar”, aseguró el entrenador del Barcelona en entrevista con la cadena NOS. El técnico el conjunto catalán expuso los argumentos que lo llevaron a fichar a De Jong en las últimas horas del mercado de verano.

“Luuk es un tipo de atacante diferente al nuestro y creo que todos los equipos deberían tener esa clase de delantero”, dijo Koeman. La directiva del Barcelona ya sabía que De Jong era uno de los pedidos del técnico desde el 2020.

Ya se lo indiqué al club el año pasado. Solo quiero poder cambiar con mis delanteros. Si el partido pide un tipo como Luuk, jugará”, afirmó el también extécnico del Valencia. “En el último día de la ventana de transferencia, perdimos a Antoine Griezmann y sólo teníamos tres atacantes. Mi primer contacto con Luuk fue el 8 de agosto y antes de eso ya me preguntaba a menudo que por qué el Barcelona no tenía a ese tipo de delantero”, añadió.

Fichado en el último minuto del mercado veraniego y todavía sin debutar, De Jong se puso a disposición del cuerpo técnico para el siguiente partido del equipo, en el debut en la Champions League del próximo martes ante el Bayern Munich.

“Me siento muy bien. Tuve una lesión en la rodilla, una lesión complicada, con dos meses de recuperación, pero ahora llevo ya tres o cuatro semanas de entrenamiento con el equipo. Me siento en forma y preparado. No sé qué planes tiene el míster para el próximo partido pero me siento preparado”, afirmó.