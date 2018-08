Ronaldinho: La joven futbolista que imita al excrack brasileño en Puente Piedra | FOTOS

Luz Nery Campoverde Coello tan solo tiene 19 años, pero es considerada una estrella del fútbol femenino nacional. Su innato dominio del balón atrae las miradas de los hinchas y hasta la comparan con el brasileño Ronaldinho, a quien además afirman que se parece. La atacante sueña llegar lejos y cumplir sus sueños.



“Mi destreza con la pelota me abrió muchas puertas. Me contratan en diferentes equipos para los campeonatos y siempre visto la camiseta número 10. Con lo que me pagan puedo ayudar a mi madre”, señala la joven.



DE PIURA A LIMA



Ella es natural de Piura, donde vivió hasta los 12 años, y aprendió a jugar con sus hermanos. Es la quinta de siete (cinco varones y dos mujeres). “Mi familia es pelotera, a veces entreno con mi mami, quien es mi gran apoyo. Ella me ve jugando y me dice que voy a llegar muy lejos”, agregó Luz, quien más adelante se ve como entrenadora de fútbol femenino.



COPA PERÚ



Vive en Puente Piedra y los fines de semana arma sus ‘pichangas’ con su equipo de fútbol ‘Fénix Pride’, donde juega en posición de delantera. Contó a Trome que ahora está participando en la Copa Perú Femenino con el equipo ‘Clan Z Soccer’ y esperan salir campeonas.