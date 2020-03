Ronaldinho vive horas amargas luego que una juez sostuviera la decisión de mantener la prisión preventiva del ídolo de FC Barcelona y la selección de Brasil y su hermano en una dependencia policial esperando ser derivados a un penal de la capital paraguaya, luego de pasar dos días en la oficina administrativa de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional de Paraguay acondicionada como una celda.

El astro de Barcelona y campeón del mundo con Brasil, permanece aquí para evitar tenga contacto con otros reos de mayor peligrosidad. El brasileño con 39 años esta cerca a cumplir sus 40 años de edad este

21 de marzo y todo haría indicar que su cumpleaños los pasaría recluido ya en un penal de la capital afrontando un juicio por haber ingresado al país con documentación falsa.

La jueza Clara Ruíz Díaz reconoce que existe “Peligro de fuga y de obstrucción a la justicia. Se trata de un extranjero que entró de forma ilegal al país y permanece de forma ilegal en el país. El juzgado consideró que se reúnen los requisitos requeridos”, señaló la magistrada sobre Ronaldinho.





El fiscal paraguayo, Federico Delgado, sugirió que Ronaldinho podía quedar eximido de una prisión preventiva a cambio de una multa o de realizar trabajos comunitarios. El Ministerio Público no lo había imputado, teniendo en cuenta que el jugador había obrado de con buena fe. La estrella brasileña y su hermano decidieron mudarse de hotel (dejaron el Yacht & Golf club resort, que fue allanada) y se alojaron en el hotel Sheraton de Asunción. Un día después la Justicia revirtió la decisión.

"El juzgado considera que estamos ante un hecho punible grave porque atentó contra intereses de la República, contra el Estado paraguayo. El sistema de justicia paraguayo lo somete al proceso y él acepta el hecho por el cual fue procesado, ¿qué importancia tiene si los documentos los recibió de un modo u otro?”, subrayó la magistrada Clara Ruiz Díaz que estima que esta investigación duraría seis meses.

Ahora se espera que la magistrada reconsidere su situación y pueda afrontar el proceso en libertad, pero dentro del territorio paraguayo. Una de las estrategias fallidas de Adolfo Marín fue descabellada. "La Justicia no ha entendido que Ronaldinho no sabía que estaba cometiendo un delito porque no entendió que le dieron unos documentos falsos, él es tonto”, contó Folha de San Pablo.