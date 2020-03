Ronaldinho: Ni siquiera una final perdida se compara con el duro momento que atraviesa por estos días el brasileño. Retirado del fútbol profesional, la estrella brasileña fue detenida por ingresar a territorio paraguayo con pasaporte falso, situación que provocó su detención en un hotel.

Esto le valió a Ronaldinho a que sea recluido en una prisión y que se encuentre a la espera de un juicio que lo podría mandar varios años en la cárcel. Debido a todo este problema que claramente ha marcado su vida, el ex crack del Barcelona tiene claro lo que hará a futuro.

“Cómo me van a hacer esto en tu país. Nunca más voy a volver a Paraguay”, fue lo que comentó Fernando Lugo, un amigo de ‘Dinho’ a su salida de la cárcel tras visitar al ex futbolista, según indica este martes FOX Sports Argentina. Ronaldinho, ex jugador del Barcelona, PSG y AC Milan, no entiende el trato de parte de las autoridades locales.

Lo que le espera a Ronaldinho en Paraguay

Asimismo, el astro manifestó cómo está de ánimos con todo esto que le ha pasado. “La verdad que lo he visto un poco desanimado, aunque sonríe. No le falta nada porque está bien atendido. Todo el día come asado y eso le gusta”, añadió al citado medio.

No obstante, las cosas se pueden poner color de hormiga en las próximas horas para Ronaldinho. Y es que la justicia paraguaya considera que haber presentado documentos falsos es un hecho punible, por lo que se quedaría tras las rejas fuera de su país.

