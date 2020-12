Por: José Reynoso Alencastre

Un grande del fútbol peruano, Rubén ‘Panadero’ Díaz, recuerda a dos glorias mundiales que hace poco partieron al cielo. El excapitán de la ‘Blanquirroja’ enfrentó al argentino y al italiano, y siempre los admiró.

¿Cómo tomaste las muertes de Maradona y Paolo Rossi?

Triste, nostálgico. No sé si es la pandemia o me estoy haciendo viejo. Me dolieron mucho. A los dos los enfrenté y eran fuera de serie. La ‘pelona’ no respeta a nadie.

¿Qué recuerdas de los duelos con Diego?

Era un líder, peleón y hablaba como m... en la cancha. Te pechaba e iba al frente, no se chupaba con nadie, todos sus compañeros le hacían caso.

¿Chocó contigo?

Ya lo conocía, sabía cómo darle, cuando ‘cobraba’ puteaba y miraba mal, luego se olvidaba y hasta conversábamos. Antes había más roce, ahora te sacan amarilla hasta por estornudar.

¿De qué forma te enteras de su partida?

Estaba en mi casa viendo un programa argentino en el que sale Ruggeri y anunciaron que Maradona había fallecido. Me chocó, no creí que se iba a ir tan pronto.

A Paolo Rossi lo marcas en el Mundial de España 82...

Era un crack. Jugaba callado, tenía carita de bueno y me pareció muy educado, pero con la pelota era un desgraciado, picaba y no lo agarrabas.

¿Tanto así?

El ‘viejo’ Tim me dijo: ‘Es peligrosísimo, no lo dejes voltear porque pierdes’. Buscaba los espacios o hacía unas diagonales bravas. Contra nosotros no brilló, luego sí se destapó y fue goleador en España 82.

¿Llevó algo para casa?

Le metí su ‘chiquita’, pero suave nomás. No era cargoso como otros. No reclamó, fue un caballero. Su partida también me duele mucho.

¿Qué opinas del descenso de Alianza?

Me sorprendió, porque tiene buenos jugadores. Me duele verlos así, Alianza jala mucha gente y es del pueblo.

¿Qué crees que pasó?

Muchas cosas, bastante indisciplina, falta de manejo de los técnicos. Cómo va a patear un penal Ascues si está lesionado. Ahí Ahmed demostró que estaba en otra y los jugadores hacían lo que querían. También leo que los sueldos llegan a los 20 mil dólares, ¡qué abusivos! Cómo no me tocó jugar en esta época, sería dueño de Chorrillos.

¿Llega Cristal a la final?

Lo veo bien, aunque a ratos creo que se desesperan por hacer más goles y se complican solos. El miércoles ganaban 2-0 y, en vez de tenerla, quisieron seguir atacando y casi se complican. Falta el partido del sábado (mañana), pero es favorito ante un Ayacucho que hizo muy bien las cosas.

La ‘U’ estará descansado, ¿es favorito?

Ojalá no sienta la para, su rival llegará con ritmo. La ventaja es que tiene a Hohberg y Dos Santos que te matan. Ese ‘forward’ es bravo, hace tiempo no veía uno así en Perú.