Por: José Reynoso

No necesita mucha presentación. En su currículum figura haber ganado una Copa América, disputado dos Mundiales en diferente posición y varios títulos nacionales. Rubén Díaz, el ‘Panadero’ para los amantes del fútbol, nos cuenta cómo pasa estos días de aislamiento social y recuerda sus buenas épocas.

¿Cómo lleva la cuarentena?

Me estoy volviendo loco tanto tiempo encerrado, por eso hago ejercicios todos los días. Ya tengo 68 años y espero que esto pase pronto porque la gente necesita trabajar y su billete. El que no guardó pan para mayo se jodió.

¿Usted guardó?

Estoy que exprimo mi chanchito. Si esto sigue así, terminaré pescando en ‘La Herradura’.

¿No sale para nada?

Solo voy a hacer compras básicas, pero como todo el mundo me conoce en Chorrillos, me paran para ‘picarme’ y yo ayudo porque es mi gente.

¿A todos?

Como algunos aplican el abuso, a veces me pongo capucha, chalina, lentes negros y camino como ‘Al Capone’ para que no me reconozcan, porque tengo que guardar alguito para mí.

¿Ve partidos de su época?

Veo de todo, claro que también los míos y solo te puedo decir que fui un ‘con...’. Era una bestia con los rivales. El otro día revisé el partido con Escocia y me pasé de vueltas con Johnston y Jordan, les metí más ‘yuca’.

Por la selección dio todo...

Cuando jugaba por Perú me ponía doble canillera y salía como una fiera porque defendía a mi patria. Los rivales me respetaban. Caszely, Ahumada y Victorino me conocen bien.

¿Y en el torneo peruano no era igual de duro?

No necesitaba. Por ahí alguna falta hacía, pero me medía.

'Panadero' Díaz con Platini en un partido amistoso entre Perú vs Francia como preparación para el Mundial España 82. (GEC)

Una anécdota...

Cuando Oblitas dirigía a la ‘U’, yo era jugador-entrenador del Inter de San Borja y un día nos tocó enfrentarnos.

¿Qué ocurrió?

En los cremas estaba apareciendo ‘Balán’ Gonzales. El ‘Ciego’ se me acerca y me dice. “‘Panadero’, aposté con Andrés que no te hace una. Él dice que eres ‘papayita’, que ya estás viejo”.

¿Y usted cómo respondió?

A mi sobrino lo reventé a los tres minutos y luego casi lo dejo sin tobillo. No pasó una vez. Al final, con el ‘Ciego’ nos matábamos de risa y ‘Balán’, que es un pan de Dios, me dijo: “Tío, usted es cosa sería”.

Otra...

Con el gran ‘Perico’ León. Yo tenía 19 años, jugaba en el Defensor Arica, y Pedro ya era veterano.

¿Le tocó marcarlo?

Así es. En una que pude le meto un puñete y el zambo voltea, me mira y me dice: “Sobrino, ¿usted es boxeador o futbolista? Si es así, boxeamos”.

¿Y lo hicieron?

No, pero el tío me dio duro todo el partido. Salí noqueado. Qué rico jugaba y cómo pegaba. Un grande.

Te faltó jugar en el extranjero...

Antes no había tantos empresarios y la verdad que más salían los delanteros o volantes, pero sí tuve ofertas.

'Panadero' Díaz en su natal Chorrillos. (Trome)

¿De dónde?

Cuando Passarella se va Italia, Labruna me pide para River, pero Cristal no me dejó ir. Luego pude jugar en Colombia, pero tampoco me dejaron libre. Y la última, luego del gol a Italia en el Mundial ‘82, se me acercaron dos gringos con unos papeles para que los firme. Decían que era para ir al Atalanta, pero no les entendía y en Cristal me pagaban bien, así que no firmé nada.

¿Cubillas o Uribe?

El ‘Diamante’, lejos. Teófilo es un crack, no se discute, pero Julio César era genial, desequilibrante, se sacaba dos o tres de encima y te ponía el pase. ¿Y sabes en qué le gana al ‘Nene’? En que trabajaba para el equipo, era macho, metía. Fue extraordinario.

¿Qué le aconsejarías a los chicos que recién empiezan?

Que se olviden de la farándula, eso no lleva a nada. Solo se van a quedar misios. Me da pena ver cómo un muchacho como Deza, que tiene condiciones, no explota en un mercado competitivo por estar metido en líos. Mira también a Olivares, a ‘Beto’, pensando más en otras cosas que en el fútbol.

La última, ¿cuánto costaría su pase ahora?

Varios ‘palos’, con esa plata sería dueño de medio Chorrillos y la otra parte se la dejo a Paolo Guerrero. Los dos somos de aquí y la gente nos quiere. Por eso no nos movemos del barrio que nos vio crecer.