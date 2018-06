Rusia 2018: Maradona ofrece esta recompensa para descubrir quién viralizó su muerte [VIDEO y FOTOS]

Las imágenes de Diego Maradona , desvanecido y siendo trasladado por dos hombres de seguridad a un palco, luego de la clasificación de la selección argentina a los octavos de final de Rusia 2018 , fue suficiente para que por unos audios se corriera el rumor que la estrella del fútbol argentino había fallecido, producto de esta fuerte impresión.



Al poco tiempo, el rumor que Diego Maradona había fallecido se desmintió. Pero esta broma no le ha causado ninguna gracia al 'Diez', es por eso que el campeón del mundo, ha ofrecido ofreció una recompensa de 300.000 pesos (10, 800 dólares americanos) para hallar al culpable.



El abogado de Diego Maradona asegura que el astro de la selección argentina esta indignado y no descansará a hasta llegar a saber quien jugó una broma que preocupó a su familia. "Ya se hizo pública la decisión de dar una recompensa de 300 mil pesos para quien pueda aportar datos certeros y precisos sobre la persona que armó los audios. Desde mi estudio, expertos en tecnologías, me dicen que se puede saber quién lo armó. Por eso necesitamos que alguien nos aporte datos", dijo Matías Morla, abogado del Pelusa quien se encuentra como embajador de la FIFA en Rusia 2018 .



Diego Maradona confesó que lo mortificó el daño emocional que le han hecho a sus familiares y en miles de hinchas que creyeron esta versión. "Me da un poco de bronca porque mi hermana me hacía silbar por el teléfono para ver si yo estaba bien. Mi hermano desde Italia, mi sobrina desde Estados Unidos. Por supuesto que la noticia mala va mucho más rápido que la noticia buena y eso llegó al mundo enseguida", dijo el astro de la selección argentina en el programa 'De la mano del Diez'.



Diego Maradona había calmado, antes que nadie, a su mujer Rocio Oliva. "Te juro por mamá que no me pasó nada, ni de cardio, ni de inyección de adrenalina, nada. Quedemse tranquila al 'Pelu' no le pasó nada", contestó Diego a su pareja tras su llegada a Moscú.