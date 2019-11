El gesto de Sadio Mané que maravilla al mundo y demuestra su humildad | VIDEO

La humildad de Sadio Mané recorre el mundo. El delantero del Liverpool FC demostró su modestia tras ayudar a un utilero a cargar las botellas de agua tras bajar del bus de la selección de Senegal.

En un video difundido en redes sociales, Sadio Mané vio al empleado sacando las botellas de agua del bus de su selección y pese a tener las manos ocupadas, se dio un tiempo para ayudarlo.



El futbolista del Liverpool FC se llevó dos packs de botellas de agua mineral para colaborar con el utilero, demostrando su humildad.



Sadio Mané es una de las grandes figuras del fútbol mundial, pero siempre asombra al mundo con su simpleza. Ya en una entrevista dijo que no necesita de bienes materiales y que no se ha olvidado de sus orígenes.



"¿Para qué quiero 10 coches Ferrari, 20 relojes con diamantes y dos aviones? ¿Qué haría eso por el mundo? Yo pasé hambre, trabajé en el campo, jugué descalzo y no fui al colegio. Hoy puedo ayudar a la gente. Prefiero construir escuelas y dar comida o ropa a la gente pobre", dijo en una entrevista hace unas semanas.