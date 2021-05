Santiago Ormeño, desde hace poco, será un nombre que suene como (posible) convocado a la selección peruana, aunque esta vez no se dio. El actual delantero de Puebla de México ha sido portada no solo de los medios mexicanos por sus goles y logros, sino que sucedió lo mismo acá en Perú. ¿Cómo es Ormeño fuera del campo y a qué se debe que su rendimiento haya aumentado considerablemente hasta brillar en un torneo tan competitivo como la Liga MX? Buscamos las respuestas y las encontramos.

En el 2019, Santiago Ormeño tuvo un paso fugaz en Real Garcilaso (Hoy llamado Cusco FC), en donde solo jugó dos partidos por la Liga 1 y anotó un gol ante Melgar en Arequipa. Una persona cercana a él en el club cusqueño, quien prefiere el anonimato nos describe de esta manera a Santiago Ormeño.

“Es una persona bien sociable. La pandemia le cambió la vida, pues se convirtió en un personaje muy querido. Aprovechó ese momento para ponerse físicamente impecable y cuando regresó al fútbol estaba en el ojo de la tormenta y empezó a hacer goles. Ahora, es figura en su equipo Puebla”, le contó a Trome.

Luego agregó: “Una virtud que tiene es que es muy bueno en el juego de espalda. Hace muy bien la función de pívot y es un tipo querido. Es una persona auténtica y se suele comportar como un niño”.

A su vez, Trome pudo conocer de su circulo muy cercano que Santiago Ormeño prefiere jugar por Perú porque le seduce mucho jugar las Eliminatorias. Y es que enfrentar a Brasil, Argentina o Uruguay lo haría un delantero mejor cotizado en el mercado.

Su éxito en Puebla no fue fácil

De hecho, a Santiago Ormeño se le empieza a conocer más en México cuando la Liga MX presentó el torneo de videojuegos conocido como la eLiga (que empezó a la par de la pandemia del Covid-19). Además, la llegada de Juan Reynoso al puesto de entrenador en Puebla FC le empieza a dar más oportunidades de jugar y el atacante de 27 años no desaprovechó la oportunidad. Incluso fue el primer jugador en anotar tanto en la eLiga como en la Liga MX.

De ahí, empezaron a llamarle ‘Ormedeus’, ya que la eLiga se pasaba por Televisa Deportes (TUDN) y TV Azteca. Entonces, al verlo jugar muy bien los videojuegos, Christian Martinoli, narrador de Azteca empezó a llamarlo de esa manera.

José Luis Sánchez, ex técnico de Puebla atiende a Trome y reconoce que se equivocó al no darle oportunidades a Santiago Ormeño.

“Lo que hoy en día demuestra yo no lo supe ver, pues no lo vi. Él venía de una carrera muy difícil y no había tenido oportunidades. Después de que lo tuve yo se fue a Chivas y tampoco sé quedó, no les gustó. Regresó al Puebla y le agradó al señor Reynoso, quien le supo dar oportunidades al ‘chavo’”, evoca Sánchez con el tono de haber sido una oportunidad que perdió. “Yo conversé con él y me comentó que cuando estaba conmigo no estaba en su mejor momento. Yo festejo su éxito porque para mi es un magnifico centrodelantero y lo ha demostrado en la plenitud de su vida, cuando el joven empieza a madurar”, manifestó a Trome.

“No es disculpa lo que te diré, los entrenadores estamos obligados a conseguir el resultado el fin de semana. Yo en ese tiempo en Puebla tenía a Lucas Cavallini, quien era un gran centrodelantero y tenía otro delantero más joven llamado Pedro Goulart. Yo entendía que tenía que jugar con el consagrado que era Lucas y darle minutos a Pedro Goulart. Ormeño ante esa decisión nunca puso cara de molesto y seguía entrenando. Es un jugador muy disciplinado y lo puse en un partido donde anotó el gol del empate. Él seguía buscando una oportunidad mientras yo era el presionado. Ahora, es parte importante en Puebla con su juego juego de recuperación, sabe jugar de espalda, retiene el balón, tiene buena lectura y es goleador”, enfatizó.

Sánchez tiene ahora un programa en ESPN Radio y aprovechó el espacio para disculparse con Ormeño por no haberlo tomado en cuenta o hacerlo “explotar” cuando estuvo bajos sus órdenes. “Le pedí una disculpa pública de no haber dado cuenta de esas facultades que hoy demuestra. Y el me dijo: ¿No, profesor, ni se preocupe. Yo no estaba en mi mejor momento’. Es un muchacho simple que no se hace problemas en su cabeza. Eso le hace avanzar más rápido. No se crea problemas. Es un muchacho que ha hecho un esfuerzo para conseguir lo que hoy tiene. Además, está en la plenitud de su carrera”, sentenció.

SANTIGO ORMEÑO, FUERTE EN LA ADVERSIDAD .

“Por la buena relación con Juan Reynoso, Santiago (Ormeño) llega a Real Garcilaso (hoy Cusco FC). Santiago literal llega a Puebla por una prueba, peleando un lugar con bastantes jóvenes. La situación de Puebla hace que, al no tener tantos recursos, haya una apertura a buscar una ‘joya’ o alguien que no haya tenido suerte en otros equipos, para que puedan encontrar una oportunidad en Puebla, como lo era en ese momento”, indicó hace un mes en una entrevista con El Comercio.

“Desde el mismo día que (Ormeño) hace la prueba a cargo del profesor Enrique Meza, indicaba que tiene unas cualidades muy interesantes y esto era acompañado con los buenos mensajes de Juan Reynoso (hoy técnico de Cruz Azul)”, añadió.

Sosa recordó que cuando Santiago Ormeño no tenía tanta continuidad en Puebla, ya que por delante suyo tenía a otros dos delanteros, conversaron con Reynoso para que le pueda brindar una oportunidad en el fútbol peruano.

“Lo importante es que fue acumulando experiencia y ahora a su regreso está dando resultados. Por algo no lo soltamos nunca. No lo liberamos e incluso fue en un momento a préstamo a Chivas, donde no se termina quedando y se regresó. Hoy el despunte que ha tenido, ni él se lo esperaba así. Santiago aprovechó las circunstancias en ese momento. Puebla no contaba con delantero titular y que tuviera una cuota de goles, pero Ormeño lo ha cubierto y hoy se hizo de un nombre y de esa posición”, comentó.

A criterio del exdirectivo, el éxito de Santiago Ormeño también se debe a que “es un chavo (joven) de familia, que entiende los momentos de relajo. Creo que el haber estado tanto tiempo en la adversidad lo ha fortalecido y encausado para bien”.

Él cubre muy bien la pelota en el área. Juega muy bien a las espaldas, tiene muy buenos apoyos, te gira, tiene muy buena zurda. Son de las cosas que los jugadores muestran cuando juegan. Santiago irradia diversión, es el tipo de jugador descarado que no le tiene miedo a las cámaras”, destacó.

