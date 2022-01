Santiago Ormeño ya está en el Perú con la mente puesta en poder anotar su primer gol con la selección peruana, ante Colombia. El popular ‘Santi’ atendió a la prensa deportiva en el aeropuerto y tras sus primeras declaraciones fue ‘vacilado’ por los conductores de Fútbol en América por su característico acento mexicano.

“¿Eu no? órale ja, ja, ja. Ojo, no me estoy burlando de Ormeño, es su forma de hablar, él es mexicano pues hermano, no te compliques, tiene que hablar con su jerga...”, dijo Erick Osores intentando justificar el momento de humor en el programa a costas del goleador de León de la Liga MX.

Por su parte, Óscar del Portal quien inició la chacota sobre el delantero argumentó. “Es un tipo desprendido, natural, no es que ponga poses ni nada, él es así”, dijo sobre la personalidad del atacante llamado a ocupar el lugar de Raúl Ruidíaz o Jefferson Farfán ausentes en la lista de Ricardo Gareca.

Santiago Ormeño y su Santiago Ormeño fue vacilado por conductores de Fútbol en América (Video: América TV) https://www.americatv.com.pe/

Erick Osores: “Me dio lástima que no se le diera el gol”

Acto seguido, el conductor del programa lamentó la mala fortuna del jugador peruano-mexicano. “A mí me dio mucha lástima que con Bolivia no se le haya dado el gol. Esa era la tarde ideal para que haga un gol Ormeño. Me dolió un poco, ahora en Barranquilla, Colombia...mmm”, opinó Osores.

En su momento, Richard de la Piedra, panelista del programa también analizó la situación del atacante. “Cuando llegó lapadula tuvo el camino un poco más ‘sencillo’, porque Paolo Guerrero y Jefferson Farfán estaban lesionados. En cambio, Santiago Ormeño ha llegado a la selección con Lapadula de titular”, aclaró sobre los pocos minutos que tiene el artillero mexicano para demostrar su accionar con la selección peruana.

Óscar del Portal: “Prefiero a otros antes que Ormeño”

Óscar del Portal replicó y sustentó su falta de entusiasmo por el juego de ‘Ormedeus’. “Lo de Lapadula se hace más acorde a lo que juega Perú. Por eso, cuando digo que prefiero a otros antes que Ormeño, no es que lo diga porque piense que es mal delantero, sino por como juega la selección”, señaló.