El Mundial Qatar 2022 iniciará dentro de tres días y la selección de Ghana fue protagonista de un insólito hecho que generó preocupación a poco de su debut. Según informaron desde el Medio Oriente, la escuadra africana no llevó las camisetas que se iban a utilizar en la cita mundialista y, en busca de enmendar el descuido, la solución era programar un envío por correo.

No obstante, el tema no tuvo mayor impacto, dado que Puma, la firma deportiva que viste a ‘The black stars’, hizo el despacho directo hasta la concentración del equipo. Nuhu Adams, periodista que cubre el fútbol en África, confirmó que los kits ya se encuentran en manos del combinado ghanés y no existen dificultades.

Precisamente, el representativo de Ghana ya hizo uso de su ropa deportiva este jueves, en el amistoso frente a Suiza. El entrenador Otto Addo realizó su última prueba antes de la Copa del Mundo y el resultado fue favorable: triunfo 2-0, con goles de Mohammed Salisu (70′) y Antoine Semenyo (74′).

Selección de Ghana utilizó su camiseta oficial para el Mundial Qatar 2022. (Foto: GFA Comunication)

El cotejo se disputó en Al Nahyan Stadium de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, y ahora el plantel quedó listo para la concentración rígida en Qatar. Recordemos que el cuadro ghanés regresa a un Mundial luego de ocho años, tras jugar por última vez en Brasil 2014, cuando se despidió en fase de grupos.

La camiseta que Ghana utilizará en el Mundial Qatar 2022. (Foto: Puma)

Fixture de Ghana en el Mundial Qatar 2022

La selección de Ghana fue ubicada en el Grupo H del Mundial Qatar 2022, el cual compartirá con Portugal, Uruguay y Corea del Sur. Así será el fixture de ‘The black stars’:

Jueves 24 de noviembre

Fecha 1: Portugal vs. Ghana - Stadium 974 (11:00 a. m. hora peruana)

Lunes 28 de noviembre

Fecha 2: Corea del Sur vs. Ghana - Education City Stadium (8:00 a. m. hora peruana)

Viernes 2 de diciembre

Fecha 3: Ghana vs. Uruguay - Al Janoub Stadium (10:00 a. m. hora peruana)