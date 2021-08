¡Se encienden las alarmas! José Peseiro se comunicó con la Federación Venezolana de Fútbol y no será más entrenador de uno de los rivales de la selección peruana en la próxima jornada triple de clasificatorias, a realizarse en el próximo mes de setiembre.

“El día de ayer nosotros recibimos una carta por parte de José Peseiro rescindiendo su contrato. Hablamos con él, entendiendo su punto de vista. Después de hablar con el entrenador, él nos pidió tiempo para analizar, pero nos llamó para confirmarnos su salida”, sostuvo Jorge Giménez, Presidente de la FVF en rueda de prensa.

“José Peseiro sabe que lo poco que ha cobrado se lo gestionamos nosotros. Se le debían unos premios y nosotros los asumimos sin haber llegado nosotros. Estamos aquí dando la cara para que no existan rumores ni suposiciones. Nuestro deber con todo el país es informarles y que estén al tanto”, agregó Giménez.

¿Quién será el reemplazo de José Peseiro?

En ese sentido, Jorge Giménez, Presidente de la FVF manifestó que aún no tienen un nombre, pero que están analizando el mercado. Eso sí, no desembolsarán una cantidad fuerte para el elegido, pues consideran que económicamente dicha federación no lo puede hacer. “Tenemos varios nombres sobre la mesa y esperamos en las próximas horas tener una respuesta definitiva. El nombre que pongamos puedo asegurar que será alguien que tenga un compromiso con la #FVF y con todo un país. No vamos a asumir ningún compromiso que no podamos respaldar. No vamos a repetir lo que se ha vivido en los últimos 40 años

Lista preliminar de convocados por Venezuela

Arqueros: Joel Graterol, Rafael Romo, Wuilker Faríñez, José Contreras, Yhonatann Yustiz y Luis Romero.

Defensas: Ronald Hernández, Jhon Chancellor, Mikel Villanueva, Miguel Navarro, José Manuel Velázquez, Nahuel Ferraresi, Alexander González, Rolf Feltscher, Yordan Osorio, Luis Mago, Wilker Ángel, Roberto Rosales, Sandro Notaroberto, Eduardo Fereira, Francisco La Mantía, Yohan Cumana, Adrián Martínez y Óscar González.

Volantes: Jhon Murillo, Jefferson Savarino, Eduard Bello, Rómulo Otero, Junior Moreno, Freddy Vargas, Darwin Machís, Yangel Herrera, Cristian Cásseres Jr., José Martínez, Matías Lacava, Tomás Rincón, Yeferson Soteldo, Leonardo Flores, Richard Celis, Edson Castillo, Bernaldo Manzano, Maurice Cova, Yerson Chacón, Cristhian Rivas, Christian Larotonda, Abraham Bahachille y Richard Figueroa.

Delanteros: Josef Martínez, Daniel Pérez, Fernando Aristeguieta, Salomón Rondón, Sergio Córdova, Eric Ramírez, Jan Hurtado y Edson Rivas.