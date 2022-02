América ha sumado 4 puntos de 18 posibles en el arranque del Clausura 2022 de la Liga MX. Las ‘Águilas’ se ubican en la casilla 16 y los hinchas piden la destitución de Santiago Solari de la dirección técnica, pues consideran que no toma las decisiones correctas cuando replantea los partidos, pese a tener un plantel largo.

En ese sentido, de acuerdo con el periodista Rubén Rodríguez, que trabaja en Fox Sports y diario Récord, los directivos ya buscan un reemplazante para el estratega argentino. Entre las opciones, se encuentra Ricardo Gareca en caso la selección peruana no clasifique al Mundial Qatar 2022.

“Solari no lo han quitado porque el plan A está dirigiendo a Uruguay, el plan B está dirigiendo a Necaxa y el plan C está dirigiendo a Gallos. Yo no dudo que si pierden con Pumas haya un interinato y después esperen para ir por Larcamón. Si Gareca no va al Mundial, puede ser opción”, reveló en Fox Sports.

De la misma manera, el comunicador cree que en caso América sume una nueva derrota ante Pumas este sábado 26, Santiago Solari será destituido y se nombrará a un reemplazantes interino.

Es importante mencionar que Ricardo Gareca siempre ha sido voceado para diversos equipo. No obstante, el ‘Tigre’ siempre recalcó que su prioridad es la selección peruana.

Gareca expresó su deseo de dirigir en el fútbol argentino

Hace algunos meses, Ricardo Gareca habló con TNT Sports acerca de su futuro y expresó su deseo que dirigir en su país. “Siempre el fútbol argentino es una tentación y me encanta. Me gustaría volver a dirigir en la Argentina, posiblemente podré llegar a retomar en algún momento”, señaló.

“Dependerá de las circunstancias y de las propuestas que puedan surgir. Hace muchos años que estoy afuera y la distancia es difícil, sobre todo para ver crecer a mis nietos”, agregó.