André Carrillo sabe cómo hacer de las suyas en la concentración de la selección peruana. La culebra y Luis Advíncula decidieron someterse a un drástico cambio de look y tiñeron su cabello días antes del debut ante Dinamarca por el Mundial Rusia 2018 .

Pero ahí no quedó todo. El futbolista decidió que no sería el único que pintaría su cabello. Por eso, tomó entre sus manos el cambio de look de Miguel Araujo . Vía Instagram , aparece en un video con peine en mano cambiando el estilo de su compañero.

Miguel Araujo : Mi style (sic) André Carrillo



André Carrillo : Peluquero, pai, tu barbero

Miguel Araujo y André Carrillo

La selección peruana ya llegó a Saransk, ciudad donde se realizará el enfrentamiento con Dinamarca por la primera fecha de sus encuentros en Rusia . El equipo ha practicado varias formaciones los últimos días de concentración, incluso sin contar en el 11 titular con Paolo Guerrero.

El equipo peruano regresó a un mundial después de 36 años. Los dirigidos por Ricardo Gareca tuvieron que jugar dos partidos de repechaje contra Nueva Zelanda para sellar su participación en Rusia 2018.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.