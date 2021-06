Han pasado 11 años desde que Gustavo Ferrín trabajó con André Carrillo, Christian Cueva. Alexander Callens y Carlos Cáceda en la sub-20 de la selección peruana. Hoy, estos cuatro jugadores forman parte y destacan en el equipo de todos al mando de Ricardo Gareca en la Copa América.

Entonces, tras el gol de André Carrillo ante Venezuela , que clasificó a Perú a cuartos de final de la Copa América , el extremo de Al Hilal se convirtió en el goleador con dos tantos. Por eso, Trome buscó a Gustavo Ferrín, quien actualmente se encarga de ser director deportivo en el club uruguayo Liverpool.

“Por supuesto que vi condiciones en la primera vez que lo pude observar a André Carrillo jugando en la reserva de Alianza Lima. Él era suplente y entró faltando 15 minutos para un partido y me impresionó su gran agilidad, velocidad y participación que tuvo en poco tiempo en aquel partido. Después, lo citamos y el primer entrenamiento lo llamé aparte y le pregunté cuales eran sus objetivos en el fútbol. Me dijo que su sueño era jugar en la selección y recuerdo que le comenté que él tenía que elegir su destino porque estaba capacitado para jugar en cualquier lugar del mundo. André Carrillo reúne condiciones técnicas, cognitivas, físicas, atléticas impresionantes, adecuadas al fútbol de alto nivel. Hoy lo veo muy maduro, muy exuberante en su juego, con mucha confianza y no es una sorpresa para mí”, afirmó el estratega uruguayo.

Luego al ser consultado que opinaba sobre la presencia de cuatro exseleccionados sub-20 en el equipo mayor, Gustavo Ferrín dijo lo siguiente: “Para mí es un honor y orgullo que todos ellos hayan tenido su oportunidad en el seleccionado mayor. Quiere decir que el trabajo que se hizo en aquel momento no fue en vano. Así que me parece sumamente importante que una selección juvenil haya aportado cuatro jugadores al equipo mayor”, manifestó.

Al preguntarle sobre Christian Cueva, Ferrín lo recordó así. “Cueva es un gran jugador y una excelente persona”, declaró.

Su trabajo en Liverpool

“Me ha ido muy bien en estos más de dos años que ocupo el cargo de Director Deportivo de Liverpool de Uruguay y el club en sus 106 años no había salido campeón y en estos dos últimos tres años salió dos veces campeón. Estoy contento y es un club que juega con jugadores jóvenes y estoy contento por lo que se viene consiguiendo en la institución”, afirmó.

¿Sigue algún peruano para llevarse a Liverpool de Uruguay? “No, por ahora no. La verdad no, porque no es que no vea jugadores con posibilidades de llegar, simplemente porque es un club en el cual busca una mayor participación en la exportación de futbolistas. Tal es el caso de Nicolás de la Cruz Arcosa, que ahora está en River Plate de Argentina y lo quiere Manchester CIty. Tenemos actualmente dentro del plantel al goleador de las dos últimas temporadas que también lo siguen en Europa. Liverpool es un club que tiene muchas posibilidades de exportar que incorporar gente del exterior”, sentenció.

