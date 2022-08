Una de las actividades más esperadas por los hinchas del fútbol durante los días previos a la Copa del Mundo es llenar el álbum Panini. La editorial italiana tiene los derechos de distribución de este álbum, el cual ya se puso en venta en nuestro país desde el 16 de agosto con todas las selecciones clasificadas a Qatar 2022.

Sin embargo, tal como sucedió en Rusia 2018, apareció una versión más económicas, editada por la peruana 3 Reyes . Esta empresa se ganó serios problemas hace 4 años ya que recibió una sanción de Indecopi que ascendió a los 996 mil soles por el concepto de competencia desleal.

No obstante, o no aprendieron la lección o subsanaron las faltas ya que fue lanzado el álbum de la Copa del Mundo Qatar 2022 de 3 Reyes . El álbum tiene un costo de 3 soles, mientras que los sobres de 1.50 soles, que es un poco más caro que el sobre del Mundial pasado pero le añaden 2 figuras más a cada uno.

Pero lo más curioso de este álbum es que aparece la selección peruana. Así es, a la mitad del libro de stickers hay una sección llamada ‘Gracias Muchachos’ , en la que se agradece el esfuerzo de la ‘Blanquirroja’ en el proceso eliminatorio, el cual se vio terminado con la derrota ante Australia.

Entre las figuras de peruanos aparecen Pedro Gallese, Alexander Callens, Miguel Trauco, Luis Advíncula, Renato Tapia, Christian Cueva, Edison Flores, André Carrillo, Gianluca Lapadula, etc. Por si esto fuera poco, también hay figura de Juan Reynoso.

Curiosamente, la sección de la selección peruana aparece al lado de Australia.

Perú también aparece en Panini

Lo que muchos hinchas tal vez no se han dado cuenta es que Perú sí aparece en el álbum Panini, pese a no haber clasificado a la Copa del Mundo Qatar 2022. Sin embargo, no como muchos hubieran esperado.

La única mención a la selección peruana está en un sticker de Australia, donde se informa que los ‘socceroos’ clasificaron ganando el repechaje en definición por penales. La palabra ‘Perú’ es la única referencia a la ‘Blanquirroja’ en el álbum Panini.

La selección peruana aparece en el álbum Mundial Qatar 2022 de la editorial 3 Reyes. Foto: Captura.

