Soplan nuevos vientos en la Videna. Juan Reynoso reemplazó a Ricardo Gareca en la dirección técnica de la selección peruana, algunos jugadores van sintiendo el paso del tiempo y nuevos rostros van surgiendo para ser considerados en el universo de la ‘Bicolor’. Nuestro país, como tantos otros del planeta, tiene habitantes que partieron de su tierra en busca de un futuro inmediato y mucho mejor, pero jamás olvidaron sus raíces e inculcaron a sus hijos el amor a ese cielo que hace años no ven al despertar. Esta es la historia de Gabriel Eskenazi Palomino, 22 años, vive desde los 6 años en España, se formó en el Deportivo Isoba de Madrid, juega de volante, mide 1,85 m y busca un lugar con la ‘Blanquirroja’.

Gabriel, ¿si te digo Perú qué me respondes?

Es uno de los países más bonitos del mundo, que es fantástico tanto para hacer turismo como en el tema de la gastronomía.

¿Algo más?

Tiene una de las maravillas del mundo: Machupicchu y con una pasión increíble por el fútbol.

Naciste en el Callao, imagino que no has perdido el amor por la salsa

Un tema que me encanta es la que interpreta Josimar: ‘La mejor de todas’

En casa, tu madre, ¿Qué plato peruano siempre prepara?

Hay muchos: el ceviche, el ají de gallina, o los deliciosos tallarines verdes.

¿Qué te repiten en casa respecto a Perú?

Que es único, maravilloso, la gente es buena a pesar de haber pasado muchos momentos difíciles.

¿Todavía recuerdas tu niñez en el Callao?

Siempre pasa por mi mente cuando jugaba en la pista con dos piedras como portería, era lo que más disfrutaba. O en verano cuando me iba a comprar mi ‘marciano’ o las anticuchadas de mi tía.

¿Tu primer club en España?

Primero jugué en ‘Las Águilas de Moratalaz’.

¿El español es ‘sano’ para jugar?

Si, aquí el juego es intenso, pero no hay tanto contacto como el fútbol latino.

¿Y siempre chequeas a la selección?

Lo hago por internet o cuando lo televisaban.

¿A qué jugador se asemeja tu juego?

Aurélien Djani Tchouaméni del Real Madrid.

¿Un sueño inmediato?

Llegar a defender la camiseta de mi país.

¿El mejor consejo qué te han dado en la pelotita?

Que no me rinda nunca, que sea constante, humilde y disciplinado.

¿Le enseñas a bailar salsa a tus compañeros de equipo?

Bastante, aunque ellos prefieren verme bailar, porque les da vergüenza que los vea, no tienen ritmo, ja, ja.

¿La última vez que te metiste tus buenos tragos?

No bebo nada de alcohol, mucho menos fumo.

No bebe alcohol y tiene su pase en la mano para firmar en algún club peruano

¿Quieres ser el nuevo Lapadula?

No me gusta compararme con los demás, pero intentaré llegar lo más lejos posible si me dan la oportunidad de defender los colores de mi país. Daré todo lo que tengo.

¿El gol que de la ‘Blanquirroja’ que más gritaste?

El de Jefferson Farfán a Nueva Zelanda que significó la clasificación a Rusia 2018.

¿Qué extrañas?

Poder ir al jirón Cusco, en el Callao y visitar a mi familia.

Sin modestias, ¿define tu juego?

Defiendo bien, me gusta hacer jugar al equipo, tengo llegada, bastante visión, pases largos.

¿Y si un club peruano te quiere contratar?

Sería muy feliz que me podría jugar en la Liga 1 y así estaría más cerca de la selección nacional.

¿Pero habría problemas con tu club?

Ninguno. Soy el dueño de mi pase y firmó ahorita mismo.