Selección peruana confirmó los cinco amistosos con miras a Rusia 2018

La Federación Peruana de Fútbol publicó en sus redes sociales partidos amistosos internacionales que disputará la selección previo a Rusia 2018.



Son cinco los compromisos de preparación de la selección peruana antes del debut ante Dinamarca (16 de junio | 11:00 a.m.) por el Grupo C de Rusia 2018.



La gira se inicia en marzo en Estados Unidos. Perú jugará ante Croacia e Islandia. Luego se ha programado un partido de despedida en Lima ante Escocia en el Estadio Nacional en el que podrá participar el atacante Paolo Guerrero.



Se cierra la etapa de preparación con la lista de 23 jugadores inscritos en FIFA para el Mundial Rusia 2018 ante Arabia Saudita y Suecia.

Partidos amistosos de la selección peruana previo a Rusia 2018:



23 de marzo

Perú vs Croacia (Miami - Estados Unidos)

27 de marzo

Perú vs Islandia (Nueva Jersey - Estados Unidos)

29 de mayo

Perú vs Escocia (Lima - Perú)

3 de junio

Perú vs Arabia Saudita (Altach - Austria)

9 de junio

Perú vs Suecia (Gotemburgo - Suecia)

