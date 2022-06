La selección peruana no puede descuidar un solo detalle y entre estos tampoco queda de lado la apariencia personal y ha llamado la atención que dos barberos peruanos hayan conseguido acompañar a la ‘Blanquirroja’ hasta España para acicalar a los seleccionados no solo para este amistoso ante Nueva Zelanda en Barcelona.

Edison Flores, Pedro Gallese, Christian Ramos y Santiago Ormeño pusieron sus cuidadas cabelleras en las manos de Christian Chávez un experimentado estilista que ha logrado la confianza de los dirigidos por Ricardo Gareca en España. Incluso, el gerente de comunicaciones, Nicolas Rey, se animó a probar las manos del famoso ‘barber’.

“ He atendido Carlos Zambrano, Ormeño, Tapia, a ‘Canchita y también a Luis Abram. Renato Tapia tiene un mohicano que rompe esquemas y solo me toca hacerle un degradé a los costados y no mucho arriba ”, cuenta Chávez quien es paisano de Miguel Trauco y que acompañó también a la ‘Blanquirroja’ en la Copa América.

Conozco al barbero de la Selección Peruana

Barberos de la selección : “Nos pagan más de lo que pedimos”

“ A veces nos pagan un poco más del valor que uno pide por su trabajo, nos pagan después que terminaos el servicio, todo en efectivo ”, añade el estilista que no tiene problemas en compartir clientes con otro colega.

Mayro Canessa es otro de los estilistas que está pendiente del look de los jugadores más mediáticos como Luis Advíncula, André Carrillo y Christian Cueva quienes no desaprovechan la oportunidad le juegan más de una broma. “ Gente, aquí el barbero de la selección, no cobra un mango (plata), todo gratis, por amor a la selección ja, ja, ja ”, bromea el popular ‘Bolt’ con su estilista que se encargó del peinado de ‘Aladino’ para esta tarde en Barcelona.