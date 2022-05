El viernes pasado Ricardo Gareca dio una lista de 28 jugadores para defender a la selección peruana en el amistoso contra Nueva Zelanda y el repechaje a Qatar 2022 contra Australia o Emiratos Árabes Unidos. En la nómina, el ‘Tigre’ no consideró a Paolo Guerrero, quien se pone en forma tras superar una lesión en la rodilla. De todos modos, el entrenador aclaró que observará al ‘9′ en los trabajos que realice en la Videna hasta antes de partir a Barcelona.

Mientras tanto, los integrantes de la nómina se pronunciaron con respecto al caso del ‘Depredador’. El último de ellos fue Edison Flores, que destacó la importancia del máximo goleador en la historia de la Blanquirroja. En ese sentido, el jugador de DC United valora la posibilidad de incluir entre los viajeros al ex Internacional de Porto Alegre.

“Lo llevaría con el grupo a ojos cerrados”, expresó el centrocampista en una conversación con Gol Perú. “Para nosotros, estando cerca o lejos, será una pieza fundamental, una figura, un capitán como lo ha demostrado. Si está cerca es mucho mejor, si está lejos abemos que él nos apoyará”, agregó el ‘Orejas’.

Eso sí, Flores reconoció que Gareca y el resto del comando técnico de la Bicolor tienen la última palabra para resolver qué pasará con Guerrero a semanas del choque ante el representante de Asia por un boleto a la Copa del Mundo. “Paolo decidirá qué es lo que quiere. El resto son decisiones de él y el comando técnico”, aseveró.

Altas y bajas con Perú

Flores fue clave camino a Rusia 2018, pero perdió protagonismo en la ruta hacia Qatar 2022. Al respecto, Edison tuvo una explicación: “Me sentí golpeado por lo que pasaba en lo personal. Mis lesiones me limitaron mucho para estar con la selección. Para todo jugador estar con la selección es lo máximo y perderme cada convocatoria por esa parte me dolía mucho”.

En la misma línea, el ex Universitario de Deportes indicó: “Cuando estuve, hubo críticas porque no estaba jugando bien. Pero, el primer crítico siempre soy yo y no estaba en el nivel que quería o que mostraba en la selección. Pero uno siempre tiene que apoyarse en la familia, los compañeros y el entrenador”.

Precisamente, Flores admitió que la confianza que le otorgó el DT fue la clave. “Gareca me decía que tenía que estar bien, debía recuperarme pronto, volver a tener confianza en mí mismo. En sus conferencias él dice que confía en el jugador peruano y eso lo ha transmitido individual y grupalmente. Es lo que siempre recalca”, sentenció.