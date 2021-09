El Perú vs. Uruguay de este jueves por la fecha 9 de las Eliminatorias es clave, opinó Gabriel Costa un día antes del primer desafío de la selección peruana en la fecha triple de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

“Es muy importante”, dijo el atacante de Colo Colo en una entrevista para FPF Play donde valoró su nuevo llamado a la bicolor.

“Los primeros tres puntos son los más importantes de los nueve. Estamos preparados para ir a buscar esos tres puntos para la definición de la clasificación a la Copa del Mundo”, declaró.

Luego reconoció que la citación lo “sorprendió un poco”. “Con mucha sinceridad, viendo la Copa América, el equipo había jugado muy bien y los jugadores que estaban lo habían hecho muy bien. Me imaginé que no había lugar, pero igual estaba preparado si me tocaba, con mucha ilusión”, agregó.

Costa también reveló haber vivido un momento inolvidable por su convocatoria, tras convertirse en una de las principales novedades de la lista de Ricardo Gareca.

“La noticia me agarró en la concentración (con Colo Colo). Fue muy raro porque esa semana mi hija había estado enfermita y mi esposa me llamó estando en el vestuario, saliendo de bañarme con la música muy alta. Me llamó haciendo videollamada y lloraba. Le corté para irme a mi casa porque pensé que a mi hija le había pasado algo, pero me envió un mensaje diciendo que fui convocado a la selección. Quedé muy emocionado”, narró el exjugador de Alianza Lima y Sporting Cristal.