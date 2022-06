Su apellido es sinónimo de calidad, goles y admiración en Barcelona. Johan Sotil, el hijo del recordado Hugo Sotil, ídolo del cuadro azulgrana, se encuentra haciendo una nueva vida en Cataluña y no desaprovechó la oportunidad para estar cerca de la selección peruana a pocos días del amistoso ante Nueva Zelanda previo al Repechaje Qatar 2022.

El recordado ‘Cholito’, ex jugador de Universitario de Deportes, Club Alianza Lima y que se retiró del balompié con la casaquilla de Unión Huaral (2020) decidió hacer sus maletas para buscar un futuro donde su apellido es valorado y solo relacionado con temas propios del fútbol.

El exjugador, de 39 años, que ahora se dedica a la dirección técnica y está buscando forjarse una carrera en el fútbol de España, estuvo presente en el último entrenamiento de la selección peruana y este domingo será uno de los más entusiastas alentado a sus excompañeros de la ‘Blanquirroja’.

Johan Sotil sorprende con su nueva actualidad en Barcelona (Video: América TV)

“ Estoy un momento aquí, visitando a mi tocayo (Johan Cruyff) un ratito. Mi padrino como todo el mundo lo conoce. Contento de estar aquí en el Camp Nou y aprovechando para estar cerca de mi selección ”, señaló el exdelantero crema

El hijo del ‘Cholo’ confesó, además, sentirse emocionado al repasar la historia del gran Hugo Sotil en el Museo de Barcelona dentro del estadio azulgrana. “Pasé por el museo rápido, pero vi los recuerdos de mi padre y casi se me vienen las lágrimas. Hay mucho recuerdo de mi padre acá, lo admiran mucho aquí en España. Me leen el apellido en el documento y me quieren abrir las puertas de todo Barcelona ”, comentó el ‘Cholito’.

Hugo Sotil dio la bendicón a su hijo para que forje un futuro en Barcelona (Foto: GEC)

