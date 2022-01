Fuera de la cancha, como dicen, se sufre más. Esa experiencia tuvo Juan Carlos Oblitas en el tramo final del partido entre las selecciones de Perú y Colombia del último viernes. La tensión fue tanta que el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol abandonó las tribunas del estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

En su arribo a Lima, el exentrenador de la Blanquirroja confesó que los nervios le jugaron una mala pasada y dejó las graderías. Encima, tras tanto sufrimiento, el ‘Ciego’ se perdió lo mejor de la jornada en Barranquilla: el gol de Edison Flores que pone al cuadro nacional en la zona de clasificación directa.

“Ayer me perdí los últimos 20 minutos y no vi el gol”, confesó Oblitas en declaraciones para América Televisión. “Bajé de la tribuna porque me puse un poco más nervioso de lo habitual”, admitió el integrante de la delegación de la selección peruana.

En la misma línea, el directivo de la FPF justificó: “Cuando eres jugador, disfrutas mucho; cuando eres entrenador, los sufres dentro del campo, pero ya estás con la adrenalina; cuando estás arriba en la tribuna y eres una parte del equipo que no puedes desfogar, se sufre mucho más”.

Luego de todo lo vivido, Oblitas pudo respirar tranquilo, pero todas las emociones contenidas las pudo manifestar con un gesto al cruzarse con el técnico de la Bicolor en el interior del coloso colombiana. “En el abrazo con Gareca expreso toda mi alegría y mi desfogue”, agregó.

Juan Carlos Oblitas se refiere a la victoria de la selección peruana frente a Colombia. (Fuente: América Televisión)

De otro lado, el director deportivo destacó lo clave que fue conseguir una victoria como visitante y ante un rival directo en la etapa final de las Eliminatoria. “Es un triunfazo, hay que valorarlo mucho. Estos tres puntos son importantísimos de cara a las tres finales que se vienen”, sostuvo.

Luego, sobre el trámite del encuentro ante los ‘cafeteros’ y la labor de los futbolistas indicó: “Hay partidos que se desarrollan de esa manera. A veces el otro equipo no te deja controlar la pelota y tienes que apelar a lo de ayer. Tuvimos una actuación defensiva impecable, lo que nos dio la seguridad para hacer el gol”.

En el cierre, Oblitas envió un mensaje a todos los fanáticos y pidió que sigan confiando en el equipo del ‘Tigre’ Gareca. “Los triunfos son para el hincha. Lo mencione: la empatía que hay de la hinchada con la selección es impresionante. He vivido dos mundiales como jugador y esto es increíble. Se asemeja, pero esto es increíble”.