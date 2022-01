La fiesta de cumpleaños de Paolo Guerrero sigue generando polémicas. El último en comentar al respecto fue el director deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas, quien dio su opinión sobre la controversia y sobre las declaraciones de Ricardo Gareca al respecto.

En diálogo con DirecTV Sports, Oblitas dejó en claro su posición en contra de realizar una fiesta cuando existen restricciones de salubridad, no obstante, criticó la cantidad de cuestionamientos que recibió el delantero de la selección nacional.

“Yo particularmente no hubiera hecho la fiesta. Estoy totalmente de acuerdo con Ricardo Gareca, pero ahí viene esa línea que no tenemos que cruzar, la línea de la irresponsabilidad. Yo me cuido y cuido a los demás”, expresó.

“Yo no quiero entrar a tocar específicamente el tema de Paolo Guerrero. Porque el tema de Paolo, si bien es cierto no estoy de acuerdo con ese tipo de reuniones, pero fue mucho más lindo para mucha gente opinar sobre lo de Paolo Guerrero, que opinar sobre la cantidad inmensa de fiestas que hubo por todo lado, porque es Paolo Guerrero”, agregó.

¿Qué opinó Gareca de la fiesta de Guerrero?

Paolo Guerrero recibió los 38 años a lo grande: fiesta concurrida, orquesta en vivo, personajes conocidos y más. Por la celebración, en medio del crecimiento de los casos por coronavirus en nuestro país, el futbolista ha sido muy criticado. Sobre el asunto, también fue consultado Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, quien volvió a Lima la noche del lunes tras compartir con su familia los festejos por fin de año.

“Hay que dejar a la gente que haga su vida… No hay que cundir el pánico, es importante que nosotros empecemos a hacer una vida normal. Cada uno es dueño de cuidar su vida, dejen que la gente resuelva de su vida”, declaró el estratega argentino desde las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Revisa aquí las declaraciones completas del ‘Tigre’ Gareca.

